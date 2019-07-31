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"Farabi Kültür Evi" 2 Ağustos'ta ziyarete açılacak

Türk dünyasının önde gelen bilim ve fikir adamı Ebu Nasr El-Farabi'nin hayatına ve eserlerine dair bilgi ve görsellerin yer aldığı kültür evi, Türk dünyası ülkelerinin tanıtıldığı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde görülebilecek

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
"Farabi Kültür Evi" 2 Ağustos'ta ziyarete açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültür AŞ tarafından hazırlanan "Farabi Kültür Evi", 2 Ağustos'ta ziyarete açılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının önde gelen bilim ve fikir adamı Ebu Nasr El-Farabi'nin hayatına ve eserlerine dair bilgi ve görsellerin yer aldığı kültür evi, Türk dünyası ülkelerinin tanıtıldığı ve milli bilincin kuvvetlendirilmesi için yapılan Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde görülebilecek.

"Farabi Kültür Evi"nin açılış töreninde ayrıca Farabi'nin yazdığı eserlerin ve icatlarının resimlerinin yer alacağı bir sergi de izlenime açılacak.

- Farabi

Tam adı Ebu Nasr El-Farabi olan bilim adamı 873'te Türkistan'ın Farab şehrinde dünyaya geldi. İlk tahsilini Farab'da alan bilim adamı, Arapça, Farsça, Grekçe ve Latinceyi çok iyi öğrenerek, Aristo ve Eflatun'un eserleri üzerine okumalarda bulundu.

Ebu Bekr Serrac'dan gramer ve mantık dersi alan Farabi, daha sonra felsefe üzerine yoğun çalışmalar yaparak, Yuhanna bin Haylan'la birlikte çalıştı. Arapça kitaplar kaleme alan Farabi, matematikle de uğraşarak, ilim alanlarını sınıflandırdı.

Tıp alanında da çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eser yazdı. İlim dünyasında Aristo'dan sonra gelen mantık, psikoloji ve siyaset konularında önemli bir otorite olarak görülen Farabi'nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip oldu.

Ayrıca bir musiki üstadı olan Farabi, ilk kez kanun isimli çalgı aletini tasarladı ve rübab denilen çalgıyı geliştirip, bugünkü şekline soktu. Birçok bestesi de bulunan Farabi'nin 14 Aralık 950 veya 12 Ocak 951 tarihinde Şam'da öldüğü tahmin ediliyor.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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