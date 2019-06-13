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Fanta’dan müzik tutkunlarına iki büyük sürpriz

Fanta_tr Instagram hesabındaki sorulara yanıt veren tüketiciler yaz aylarında hit olacak şarkıya sanatçı Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak ile birlikte karar veriyor- Fanta ‘Portakal’ ve ‘Limon-ta’ lezzetleri 1 GB internet kazandırıyor

13 Haziran 2019 Perşembe 10:57
Fanta’dan müzik tutkunlarına iki büyük sürpriz

İSTANBUL (AA) - Fanta_tr Instagram hesabındaki sorulara yanıt veren tüketiciler, yaz aylarında hit olacak şarkıya Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak ile birlikte karar veriyor.

CocaCola'dan yapılan açıklamaya göre, Fanta bu yazın hit parçasına tüm tüketicilerini ortak ediyor. Fanta’nın marka yüzü, Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak yaz aylarına eğlence getirecek hit şarkıya tüketicilerle birlikte karar veriyor. Fanta_tr Instagram adresinde Hadise ile Orkun Işıtmak tarafından sorulan sorulara yanıt veren Fanta tutkunları şarkıya birlikte imza atıyor.

Parçanın sözlerinde, enstrümanlarında, melodisinde, Hadise’nin şarkıyı söylerken giyeceği giyside, kısacası şarkının her unsurunda müzik tutkunu Fanta tüketicilerinin tercihleri belirleyici olacak. Yanıtlar, Instagram’ın hikayeler bölümünde “Anket(poll)” özelliği kullanılarak veriliyor.

Fanta ayrıca her an yer yerde doyasıya müzik dinleyebilmeleri için tüketicilerine internet hediye ediyor. Promosyonlu Fanta Portakal 330 ml ve Fanta Limon-ta 200 ml kutularının açma halkalarında 1 GB internet, Fanta tutkunlarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:57
  1. Fanta

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