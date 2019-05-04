Fani kasırgası can almaya devam ediyor

DAKKA (AA) - Hindistan'da dün sabah saatlerinde karaya ulaşan Fani kasırgasının Bangladeş'i de etkisi altına alması üzerine komşu ülkede ilk belirlemelere göre, 12 kişi yaşamını yitirdi.

"The Daily Star" gazetesinin haberinde, Fani kasırgasının Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada dünden bu yana 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Söz konusu ölümlerden çoğuna devrilen ağaçların, düşen yıldırımların ve yıkılan bir duvarın neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli rüzgarların gök gürültülü sağanağı da beraberinde getirdiği kaydedilirken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve internet bağlantılarının aksadığı aktarıldı.

Fırtına nedeniyle, en az 5 kişinin yaralandığı Chandpur bölgesinde 50'den fazla evin tamamen hasar gördüğünü belirten yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığı Noakhali bölgesinde de 200'den fazla evin hasara uğradığını ifade etti.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, dün 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.



Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını, kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğunu, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü duyurmuştu.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Orissa eyaleti Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, eyalette bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kasırganın, bugün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

