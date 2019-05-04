Fani Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 6 ölü Hindistan’ı etkisi altına aldıktan sonra Bangladeş’i vuran Fani Kasırgası 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan’ı etkisi altına aldıktan sonra Bangladeş’i vuran Fani Kasırgası 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Bangladeş’te karaya ulaşan Fani Kasırgası nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaklaşık bin evin zarar gördüğünü belirtiyor. Ağaçları köklerinden söken kasırganın iletişim hatlarını da kopardığı kaydedildi. Binlerce kişinin tahliye edildiği kıyı kesimlerde sel meydana geldiği aktarıldı.

Bangladeş Meteorolojisi, kasırganın gücünün kademeli zayıfladığını açıkladı. Kasırganın korktukları kadar yıkıcı olmadığını dile getiren yetkililer, balıkçı tekneleri ve gemilerin barınakta bırakılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan 2009’da Bangladeş’i vuran Aila Kasırgası, en az 179 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bangladeş’i 2007 yılında vuran Sidr Kasırgası’nda ise 500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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