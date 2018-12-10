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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

KUDÜS (AA) – İsrail polisi eşliğindeki 120'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah İsrail polisi eşliğinde 127 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

Açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu fanatik Yahudilerin bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı ifade edildi.

Dün de İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Bugün son günü kutlanan Yahudiliğin önemli bayramlarından Hanuka (Işık) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
  1. fanatik Yahudiler
  2. Filistin
  3. Harem-i Şerif
  4. İsrail
  5. Mescid-i Aksa

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