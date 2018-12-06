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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

06 Aralık 2018 Perşembe 12:47
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

KUDÜS (AA) – İsrail polisi eşliğindeki 130'dan fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah İsrail polisi eşliğinde 135 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

Açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu fanatik Yahudilerin bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı ifade edildi.

Dün de yine İsrail polisi eşliğinde 150'den fazla fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:47
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