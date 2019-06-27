0553 313 94 23

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 194 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

27 Haziran 2019 Perşembe 12:44
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği 200'e yakın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 194 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdi.

Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:44
  1. baskın
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha etkin hale gelecek"
    1. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    2. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    4. Kilis’te erken terhis sevinci
    5. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    6. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    7. Milletvekili Tutdere Narince’nin su..
    8. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    9. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    10. Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7..
    11. Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler..
    12. Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
    13. Dağyenice turizme kazandırılıyor
    14. TRT Haber Şeyh Edebali Üniversitesi’ni..
    15. Merkez Bankasının "Yedek Akçe"..
    16. Enerjisa eğitim programlarıyla..
    17. Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan..
    18. Bakan Pakdemirli: "Ulusal Kırmızı Et..
    19. Gazipaşa Karalar’da asfalt sevinci
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları