Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, 56 fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.



Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'te uygunsuz bazı davranışlar sergilediği belirtilen açıklamada, Yahudi grubun bir süre Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştıktan sonra Fas Kapısı'ndan çıktığı aktarıldı.



Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.



- Mescid-i Aksa koruması gözaltına alındı



Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın korumalarından İsam Necib, İsrail polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Necib'in Mescid-i Aksa yakınındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.