0553 313 94 23

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 50'den fazla fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

28 Mart 2019 Perşembe 13:04
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, 56 fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'te uygunsuz bazı davranışlar sergilediği belirtilen açıklamada, Yahudi grubun bir süre Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştıktan sonra Fas Kapısı'ndan çıktığı aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- Mescid-i Aksa koruması gözaltına alındı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın korumalarından İsam Necib, İsrail polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Necib'in Mescid-i Aksa yakınındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:04
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    2. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    3. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    4. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    6. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    7. TSKB'de yeni atamalar
    8. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    9. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    11. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    12. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    13. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    14. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    15. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    16. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    17. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    18. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    19. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    20. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    21. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    22. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    23. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    24. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    25. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    26. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    27. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    28. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    29. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    30. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak