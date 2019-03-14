0553 313 94 23

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Faris Dibs:"Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu"

14 Mart 2019 Perşembe 11:55
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) – İsrail polisi korumasındaki 240 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu. Bunların 40'ı dini yüksek okul öğrencisi." ifadesini kullandı.

Yağışlı havaya rağmen fanatik Yahudilerin gruplar halinde baskınlarını sürdürdüğünü belirten Dibs, etrafta bulunan bazı Filistinlilerin tekbirlerle Yahudilere tepki gösterdiğini kaydetti.

Dibs ayrıca Mescid-i Aksa korumalarından Samir El-Kabbani adlı Filistinlinin de Harem-i Şerif'in El-Meclis (Nazır) Kapısı'nda İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.

İsrail rejiminin attığı adımlarla bir süredir gerginliğin tırmandığı Kudüs'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları da devam ediyor.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

-Mescid-i Aksa dün açıldı

İsrail polisi tarafından salı günü öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa dün sabah yeniden açılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla dün öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri ise iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Harem-i Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

-Rahmet Kapısı'nın açılmasıyla gerilim tırmandı

İsrail polisinin 2003 yılında kapattığı Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs İslami Vakıflar Konseyi tarafından açılmasının ardından Harem-i Şerif ve çevresinde gerilim tırmandı.

İsrail Başsavcılığı da olay üzerine Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne Rahmet Kapısı'nı kapatması için bir hafta mühlet vermişti. Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesi de salı günü İsrail Başsavcılığı'nın Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin verdiği mühletin bir hafta daha uzatılmasına karar vermişti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başsavcılığı'nın kararını tanımayacaklarını belirterek, İsrail kanunlarının ya da mahkemelerinin Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir geçerliliğinin olamayacağını vurgulamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:55
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaköprü’de çocuklar kukla gösterisiyle eğlendi
    1. Karaköprü’de çocuklar kukla..
    2. Boeing, dünya genelinde 737 Max uçak..
    3. Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu
    4. Sağlık çalışanları çözüm bekliyor
    5. Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan..
    6. Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki..
    7. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    8. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    9. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    10. Fenerbahçe'nin genç yıldızına Real..
    11. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    12. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    13. Yazıcı: Ben hayal satmıyorum
    14. UEFA Bölgeler Kupası finallerinin kura..
    15. Amber Türkmen: Yapacağım şey belediye..
    16. FETÖ sanığından "17-25 Aralık'tan..
    17. Ekonomistler sanayi üretim verisini..
    18. 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni,..
    19. E. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü..
    20. Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz gençliğin..
    21. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı..
    22. Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    23. Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
    24. Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı..
    25. “Burası Tekirdağ Burada İş Var”..
    26. Gençleşmenin yeni sırrı iple yüz germe
    27. Eski DBP ilçe başkanına 14 yıl hapis..
    28. TCG Gelibolu Fransız akaryakıt..
    29. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes..
    30. Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!