Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 142 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, 142 fanatik Yahudinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini belirtti.

Bazı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın doğu bölgesinde bulunan Er-Rahme Kapısı yakınında Talmudik ayinler düzenlediğini aktaran Dibs, İsrail polisinin bu provakatif adımı engellemek için hiçbir şey yağmadığını kaydetti.

OLAYLAR ÇOK TEHLİKELİ

Buna benzer provokasyonların geçmişte de yaşandığına dikkati çeken Dibs, söz konusu olayların çok tehlikeli gelişmeler olduğunun altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.