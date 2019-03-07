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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah ve öğleden sonraki seanslarda baskın düzenledi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:55
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah ve öğleden sonraki seanslarda baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini söyledi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin özellikle bir süredir gerilimin yaşandığı Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelerek burada talmudik ayinler düzenlediğini kaydeden Dibs, çevrede bulunan Filistinlilerin tekbirlerle fanatik Yahudilere tepki gösterdiğini ifade etti.

Dibs, provokasyon çıkarmaya çalışan bir grup fanatik Yahudi'nin ise İsrail polisince Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı'ndan çıkarıldığını ve Harem-i Şerif içindeki dolaşımlarını tamamlamalarına izin verilmediğini belirtti.

Gerginiliğin tırmandığı Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin de baskın düzenleme çağrıları devam ediyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in kapılarında toplanma çağrısı yaptığı akşam saatlerinde, İsrail polisince Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezasına çarptırılan onlarca Filistinlinin de aynı zamanda vakit namazlarını kapılarda eda etmesi bekleniyor.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:55
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

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