0553 313 94 23

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Yetkili, fanatik Yahudilerin 25'inin sivil, 35'inin polis, 7'sinin istihbarat memuru olduğunu belirterek, polis memurlarının Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'ya da girdiklerini ve çevrede gerilimin tırmandığını kaydetti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’ya yeni başsavcı
    1. Kumluca’ya yeni başsavcı
    2. Araç sahipleri dikkat! Başvuru için..
    3. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya..
    4. Tatvan'da 5 terörist etkisiz hale..
    5. Kaplan'dan göreve devam mesajı
    6. Selfienin burun estetiğine etkisi
    7. Batman’da trafik kazası: 1 ölü
    8. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    9. Hissedarlar yönetim kurulu üyeliğine..
    10. Katarakt ameliyatı ile yakın..
    11. Başkan Özlü’den vatandaşın ayağına..
    12. Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e..
    13. "ABD doları küresel itibarını..
    14. Cumhuriyet kadar eski, Dr. Rıza Nur..
    15. “Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını..
    16. Orta refüje çarpan araç takla attı: 6..
    17. Milli badmintoncular Polonya’da..
    18. Yahyalı’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. Diagne resmen Club Brugge’de
    21. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    22. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    23. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    24. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    25. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    26. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    27. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    28. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    29. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    30. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak