Fanatik Yahudiler Filistinli şoförü darbetti

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da iki fanatik Yahudi genç, bir Filistinli şoförü darbetti.

Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'daki Modi'in Ilit yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde Nidal Fakih isimli bir Filistinli otobüs şoförü, Arap olduğu için fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.

Fanatik Yahudi 2 genç tarafından darbedilen Filistinli şoförün sol gözünden ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.

Modi'in Ilit'teki halk otobüsü şoförleri arkadaşlarına karşı düzenlenen saldırıyı protesto etmek için kontak kapattı.

Öte yandan İsrail radyosu KAN'da yer alan haberde saldırıya uğrayan şoförün polise ifadesinde, "Arap olduğumu anlayan 2 kişi bana saldırdı." dediği ifade edildi.

Hastanede tedavi altına alınan şoförün durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırının ardından çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.



Görüntüde Filistinli şoförün yüzünün kanlar içerisinde olduğu ve sol gözünden ciddi şekilde yaralandığı yer alıyor. Konuşmakta zorlanan şoförün aldığı darbeler nedeniyle hayli bitkin olduğu ve gömleğinin kanlar içerisinde kaldığı göze çarpıyor.

Sosyal medyada görüntünün yayılmasının ardından birçok kişi saldırıya tepki gösterirken, Filistinli şoförün işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampında ikamet ettiği öğrenildi.

-Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralandı.



Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelerine yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğradı.



Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürüldü.



Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtildi.



Perşembe sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Öte yandan dün yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlendi.



İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin El Bire bölgesinde dün akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etti.



Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat verdi.





