Falken "FK510", Avrupa'nın en iyi 3 lastiği arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Falken'in amiral gemisi "AZENIS FK510", önde gelen Alman otomotiv dergisi tarafından gerçekleştirilen lastik testlerinde ilk 3'te yer aldı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken'in amiral gemisi konumundaki ürünü "AZENIS FK510", Almanya'nın en önde gelen ve güvenilir otomotiv dergilerinden AUTO BILD tarafından yapılan lastik testinde yüksek performansıyla 3. sırayı aldı.

AUTO BILD dergisi, Avrupa pazarındaki belli başlı markalar tarafından satılan lastikler arasında, derginin kendi orijinal değerlendirme yöntem ve standartlarına göre düzenli karşılaştırmalı testler gerçekleştiriyor. Bu testler, Avrupa genelindeki sürücüler tarafından yüksek oranda kabul görüyor.

En son "Yaz Lastikleri" test turunda AUTO BILD, 53 markanın yüksek performanslı lastiklerini (225/45 R17) kıyaslayarak her bir lastiği hem ıslak hem kuru yol kullanımı ve frenleme, sürüş konforu ve yakıt verimliliği açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Verimlilik ve diğer çeşitli performans özellikleri değerlendirmesinde, "Falken AZENIS FK510", test edilen tüm lastikler arasında en yüksek üçüncü genel değerlendirmeyi aldı.





- Üstün performanslı amiral gemisi





"AZENIS FK510", ileri düzey asimetrik sırt deseni tasarımının yanı sıra üstün profil tasarımı sayesinde yüksek hızda sürüş stabilitesi ve ıslak yol tutuşu açısından üstün performans sunuyor.

FALKEN'in son nesil ultra yüksek performanslı yaz lastiği "AZENIS FK510", mükemmel yol tutuşu ve üstün performans arayan premium araç sürücüleri için tasarlandı.

Üretiminde kullanılan 4D Nano Design teknolojisi, Falken mühendislerinin moleküler düzeyde yeni yüksek performanslı bileşikleri optimize etmelerini sağlayarak hem aşınma hem de ıslak yol çekişini artırıyor. Hibrit geri dönüşümlü malzemelere sahip olan "FK510", güven veren, ilham verici kullanım ve stabilite sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Falken lastikleri, bu sonuçla art arda 3 yıl boyunca AUTO BILD'den 2017, 2018 ve 2019'da yüksek dereceler elde ederek övgüler aldı. Sıkı değerlendirme standartları ile bilinen Avrupa pazarında olumlu değerlendirmeler almaya devam edeceğini ve bu değerlendirmelerin Falken'in Türkiye’deki marka bilinirliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





