0553 313 94 23

Falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

Antalya’da 30 metrelik falezlerden atlayan 25 yaşındaki Y.

06 Ağustos 2019 Salı 10:38
Falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

Antalya’da 30 metrelik falezlerden atlayan 25 yaşındaki Y. Y. K. ağır yaralandı.


Olay, sabah 09.00’da Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Lara Caddesi’ndeki 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Y. Y. K. (25) isimli gencin intihar edeceği ihbarını alan polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri,bölgede genci arama çalışması başlattı.Ekipler, su üzerinde bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gördü. Bota alınan genç Kale İçi Yat Limanı’na götürdü. Adının Y. Y. K. olduğu belirlenen gence, limanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Y. Y. K., ardından ambulansla Akdeniz Tıp Fakultesi’ne kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    1. Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    2. Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan..
    3. Kendi bayramlıklarını kendileri..
    4. Büyükşehir Belediyesi’nden basın..
    5. Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık..
    6. Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve..
    7. Bakan Pekcan Egeli ihracatçıları..
    8. Gönüllülük Alanında İş Birliği..
    9. ‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi
    10. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    11. Tandırlar ve döşemeler, Keykubadiye..
    12. Yusuf Yazıcı Lille'de
    13. Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy..
    14. Arap ülkeleri, Kahire’deki terör..
    15. Efeler Çevre Film Günleri, Ekim ayında..
    16. HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli..
    17. Kamu bankalarının faiz indirimi..
    18. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
    19. Yatırımcı gözünü altına dikti! Faizden..
    20. Kastamonu Belediyespor'da hedef..
    21. Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde..
    22. Melikgazi’de Kurban Satış Yerleri Hazır
    23. Meksika'dan Teksas saldırısı için..
    24. sahibinden.com, oto ekspertiz..
    25. 30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin..
    26. Polonya Bisiklet Turu'nda ölümlü kaza
    27. Ruhani'den ABD'ye müzakere çağrısı ve..
    28. Üniversite öğrencilerine "ruhsatsız..
    29. Kadın ameliyatları artık çok daha kolay
    30. Endonezya'da 5,3 şiddetinde deprem
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'