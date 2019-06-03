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Falez plajları ve kafeler bayramda da açık

Muratpaşa Belediyesi’nin her biri mavi bayraklı falez plajları, Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parkları içinde yer alan kafeleri, Ramazan Bayramı’nda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
Falez plajları ve kafeler bayramda da açık

Muratpaşa Belediyesi’nin her biri mavi bayraklı falez plajları, Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parkları içinde yer alan kafeleri, Ramazan Bayramı’nda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi’nin birinci derece doğal SİT alanı olan falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan falez plajlarıyla birlikte kent parkları içinde bulunan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri Ramazan Bayramı tatili süresince hizmet vermeye devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi’ninLara Caddesi boyunca sıralanan plajların ilki, Falez 2 Parkı’nın bittiği noktada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği noktada, Erenkuş’ta,yer alıyor. Geçen yıl hizmete açılan Erenkuş Falez Plajı, ilk yılında kazandığı mavi bayrağı bu yıl da korumayı başardı.


Lara Caddesi’nden yola devam edildiğinde 25 dönümlük bir alana yayılan ve Beydağları’nın muhteşem manzarasına sahip Erdal İnönü Kent Parkı, ziyaretçilerini karşılıyor. Aynı zamanda, belediye tarafından işletilen Dağ Yakası Kafe’nin de bulunduğu parkta yine mavi bayraklı falez plajı bulunuyor.


Giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü ise Erdal İnönü Kent Parkı’nın hemen ilerisinde yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 yılında açtığı ilk plaj olma özelliğine de sahip İnciraltı Falez Plajı, asansörle inilebilmesiyle dikkat çekiyor. 625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu plajda Muratpaşa Belediyesi, büfe hizmeti de sunuyor.


İnciraltı’nın devamında ise Mobil Falez Plajı yer alıyor. 175 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu plaj özellikle şnorkel ve maskeyle dalış yapıp, eşsiz maviliğin keyfini yaşamak isteyenlere önemli bir deneyim sunuyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu’nda bulunuyor. Bu yıl mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, bin 800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.


Falez bandında plajları ve kafeleriyle bütünlük bir yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Akdeniz’e uzandığı en uç nokta Bababurnu’nda bulunan Ziya Gökalp Kent Parkı içindeki Deniz Yüzü Kafe’siyle Ramazan Bayramı tatilinde de misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
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