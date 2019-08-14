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Falcao'yu Galatasaray'a getirecek transfer gerçekleşti

Galatasaray'ın kancayı taktığı yıldız golcü Radamel Falco'nun forma giydiği Monaco, Sevilla'dan Fransız golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer etti. Bu gelişme sonrası Falco'nun Galatasaray'a gelmesindeki engelde ortadan kalmış oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
Falcao'yu Galatasaray'a getirecek transfer gerçekleşti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon avro ödediği öne sürüldü.

Ben Yedder, 2016'da transfer olduğu Sevilla'da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.

Wissam Ben Yedder

Galatasaray'ın Falcao transferindeki engel ortadan kalktı

Monaco'nun Ben Yedder'i transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın Falcao ile arasındaki engelde ortadan kalmış oldu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
  1. Monaco
  2. Sevilla
  3. Wissam Ben Yedder
  4. Galatasaray
  5. Falcao

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