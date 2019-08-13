Yılın bombası Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao çarşamba veya perşembe günü İstanbul'a gelecek. Yıldız oyuncunun ABD'de olan ailesini beklediği ve onların Monaco'ya dönmesinin ardından birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Denizli'de tribünde olacak

Falcao'nun, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında cuma günü Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçı da izlemesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızın takımla birlikte olmasa da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber Denizli'ye giderek tribünden maçı takip edeceği de gelen bilgiler arasında.