Yılın bombası Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın transferi için kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi netleşti.13 Ağustos 2019 Salı 12:38
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao çarşamba veya perşembe günü İstanbul'a gelecek. Yıldız oyuncunun ABD'de olan ailesini beklediği ve onların Monaco'ya dönmesinin ardından birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Denizli'de tribünde olacak
Falcao'nun, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında cuma günü Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçı da izlemesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızın takımla birlikte olmasa da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber Denizli'ye giderek tribünden maçı takip edeceği de gelen bilgiler arasında.
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