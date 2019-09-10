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Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç çıktı!

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı. Bu durum doktorları şaşırttı.

10 Eylül 2019 Salı 14:13
Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç çıktı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao'nun sağlık kontrollerinde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı

Kasımpaşa maçında ilk kez G.Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda.

Doktorlar bile şaşırdı

Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle:

Vücut yağ oranı: DENGELi

İç organ yağlanması: DÜŞÜK

Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ

Toplam su miktarı: İDEAL

Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:13
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