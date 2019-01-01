Faizsiz seçenekleri tercih et daha kârlı çık

T.C. Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını yüzde 20 seviyesinin altına çekmesinin ardından kamu bankaları ile katılım bankalarının konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesi gayrimenkul piyasasını yeniden hareketlendirdi. Tüketicilerin psikolojik sınır olarak tanımlanan yüzde 1’in altında bir oranla kredi çekmeleri bile konutun alım maliyetinde büyük farkların oluşmasına neden oluyor. Piyasadaki normalleşmeyi müşterilerine büyük bir avantaj olarak takdim eden inşaat firmaları ise geçmişe göre daha az maliyetle satın alınabilecek konutların satışı için birbiriyle yarışıyor. Kalemi kağıdı alarak hesap yapan bilinçli tüketici ise 0.99 oranının 10 yıllık maliyetinin dairenin peşin satış fiyatının oldukça üzerinde sonuçlandığı görünce, imkânı varsa indirimli peşin alıma yöneliyor. Bu mümkün değilse ve bir süre bekleme imkânı varsa faize bulaşmadan elbirliği sisteminin uygulandığı Eminevim’in kapısını çalıyor.

Herkesin beklentisi düşük maliyet

Konuta ciddi bir talep potansiyelinin olduğu ülkemizde, uygun bir finansman modeliyle satılan her konut rağbet görüyor. Satış yapan ve alıcılar cephesinde ise öncelik maliyetlerin aşağıya çekilmesi. Üretim açısından bakıldığında son 1.5 yıl içerisinde maliyet artışı yüzde 50’lere dayandı. Tüketici ise TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı, enflasyon ve diğer global risklerden dolayı konut alımlarını sürekli erteledi. Şimdi ise değişen sadece faiz oranlarındaki düşüş seyri. Bu bile alıcıların harekete geçmesine yetti. Ancak gerileme faiz gerçeğini bertaraf etmiyor. Sadece maliyetlerde kısmi bir avantaj sağlıyor. Eylül, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantılarında da faizin aşağı yönlü seyrinin devam etmesi için müspet kararların alınması bekleniyor. Bu sürece bağlı olarak yılın ilk yarısında yaşanan durgunluğun aşılması ve satışların canlanması beklentisi piyasada dillendirilmekte. Ancak maliyet artışlarından kaynaklanan baskı nedeniyle önümüzdeki 4 ay içerisinde konut fiyatlarında bir artışın olacağı beklentisi de devam etmekte. Bu nedenle bir gayrimenkul uzmanı “Konutta şimdi alım zamanı’’ mesajı veriyor. Bizler de okuyucularımıza bankaların faiz odaklı sunduğu seçeneklerden ziyade peşin alımları veya şirketlerin iç finansman modeli ile sundukları seçenekleri öneriyoruz. Bunu yaparken de ne kadar fazla peşinat verirseniz o denli indirim ve ödeme kolaylığı sunulduğunu da belirtelim.

Elbirliğini göz ardı etmeyin

Yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları nedeniyle dar gelirli vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olma hayalinin suya düşmemesi için girişimci işadamı Emin Üstün tarafından 29 yıl önce geliştirilen ‘Elbirliği’ sistemi sayesinde binlerce aile konutlarının anahtarına kavuştu. Faizsiz Finansman Modeli’ne göre artık vatandaşlar iki yıl daha erken ev sahibi olabiliyor. Vatandaşların uzun yıllar beklemeden kısa bir sürede ve faizsiz ev sahibi olabilmeleri için çalıştıklarını dile getiren Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Vatandaşların istediği ilden beğendiği evi alabilme imkânı tanıyan Eminevim, Türkiye’de ev sahibi olmak isteyenlerin uğradığı ilk adreslerden birisi haline geldi. Bugüne kadar 142 binden fazla kişiyi faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil sahibi yaptık. Kurucusu olduğumuz Elbirliği faizsiz finansman modeli, ayda yaklaşık iki bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan güvenilir ve güçlü bir sistem. Üstelik bu sistemde küçük birikimlerle ve faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabiliyorsunuz. Küçük birikimlerle ev sahibi olabilmelerinin yolunu açan bu kapıdan girenler, tarihi geldiğinde anahtarlarını alarak mutlu ayrılıyor. Düzenlediğimiz kampanyalar da ilgi görüyor. Örneğin temmuz ayında teslimatları yeni evlenen çiftler için iki yıl öne çektik. Bu kampanyamız büyük ilgi gördü. Yeni evli çiftlerin sevincine ortak olmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilmekten bizler de mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Faizi tercih edenler ‘10 yıl’ dedi

Kabinenin kamu bankalarını desteklemesiyle başlatılan düşük vade farkıyla konut edindirme kampanyasında 15 yıllık vade fırsatının da sunulmasına vatandaş ilgi göstermedi. Kamuoyunda ucuz konut kredisi şeklinde lanse edilen kampanya kapsamında bir haftada kredi başvurusu yapan 34 bin kişinin yüzde 85’i 10 yıl vade talebinde bulundu. Ağırlıklı olarak tercih edilen borçlanma bedeli ise 500 bin liranın altında kaldı. Yapılan araştırmalara göre Türk halkı konutla ilgili kredi borçlarını ortalama 72 ay içerisinde kapatıyor.

Önce ikinci el konutlara bakıldı

Emlakçı esnafını da sevindiren son gelişmeler, ikinci el konuta olan ilgiyi de artırdı. Bazı fırsatçılara rağmen ikinci el konut fiyatlarının sıfır konuta göre uygun olması nedeniyle alıcılar önce bu dairelere baktı. Ağırlıklı olarak sahibinden daire satın almak isteyen tüketiciler, dürüst emlakçı esnafı üzerinden satışı yapılan daireleri incelemeden yeni projelerin satış ofislerinin yolunu tutmadı.