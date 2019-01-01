Faizli kazanç konutun önünü kesti sektör yeni formüllere odaklandı

Gayrimenkul sektöründe sağlıklı büyüme için, ürün ve finansman çeşitliliğinin gerektiğini her platformda dile getiren Doç. Dr. Feyzullah Yetgin gerçekleştirdiği basın buluşmasında dikkat çekici tespitlerde bulundu. Yetkin faizden yeni satış enstrümanlarına kadar piyasada konuşulan konularla ilgili şunları söyledi:

-Sermaye piyasasında sektör için yeni bir finansal kaynak olarak Gayrimenkul Sertifikası, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve GYO’ları daha etkin bir şekilde değerlendirmeli, sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı fonların Türkiye’ye gelmesinin yolunu açmalıyız. Aynı zamanda İpotekli Finansman Merkezi ve konut kredilerinin seküritize edilmesi gerekli. Yalnızca konut üretip satmak ile gayrimenkul sektörünü büyütmemiz mümkün değil. Gayrimenkul finansmanında çeşitlendirmeyi bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Konut almanın tam zamanı

-Konuta talep birikiyor, bundan dolayı da konut alımı erteleniyor. Çünkü bazı kesimler için mevduat faizi şu anda çok cazip. Ancak bu dönem geçici. Sektörde yıllardır doğru düzgün zam yapılamıyor. Şu anda satılan metrekare fiyatlarına ancak inşaatı mal edebilirsiniz. Bugün faiz yüksek olduğu için senetli satışlar artıyor. Bu oranın düşmesi ve konut kredisi kullanımının artması lazım.

-Şimdi enflasyona endeksli yeni bir enstrüman çıktı ve beklemede olan bir kesimi harekete geçirdi. Bugün birikimi olanların alternatifi çok fazla, ödeme koşulları da çok esnek. Ancak şu an konut alma zamanı.

-Piyasa hareketlendiğinde ertelenen zamlar yapılmak zorunda. Ayrıca geçmişte de faizin yüksek olduğu zamanlar oldu. Bu dönemlerden tecrübe ettiğimiz gibi, birikimini faize değil konuta yatıranlar çok daha fazla kazandı.

Konut stoku iki yılda erir

-Türkiye’de yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin konutun el değiştiriyor, demografik nedenlerden dolayı 650 bin adet yeni konut ihtiyacı var. Gayrimenkul ihtiyacı, nüfus artış oranıyla yükseliyor. Yıllık yaklaşık 900 bin adet konut satışına ulaşılmasıyla, bitmiş konut stoku 1 yılda, inşa halindeki konut stoku da 2 yılda eriyecektir. Yeni düzenlemelerin de katkısıyla birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65’e çıkarılması gerekiyor.

Artık ‘ne yapsam satarım’ dönemi bitti

Gayrimenkul sektöründe artık ‘ne yapsam satarım’ dönemi bitti. Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi. Ölçülebilir bir sistem kurulması, yani Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının istatistiklerinin sağlanması, buna göre merkezi ve yerel otoritenin yeni işlerle ilgili imar planları ve ruhsat konusunda daha da bilinçlendiği, mevzuata bağlı kontrollü bir piyasa olması lazım. Biz GYODER olarak bu konular üzerinde de çalışıp sektöre çözüm için destek olacağız. Raporlayacağız, anlatacağız; bu veri işleme, istatistik konusunu sektöre kazandıracağız.