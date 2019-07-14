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"Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi hareketlendirir"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt:- "Faizler yüzde 1'ler seviyesindeyken 1 milyonun üzerinde satışlar gerçekleştiği dönemleri biliyoruz. Yüksek faiz oranları satın alma kararlarını etkiliyor. Faizlerin aşağı çekilmesiyle hareketlenmenin olacağını öngörüyorum"- "Yılın ikinci yarısında filo satışları ve hurda teşviki ile 350 bin adetleri zorlayabiliriz"- "Toyota olarak 2019 yılını yaklaşık olarak yılın başında belirlediğimiz hedefe yakın adetlerde kapatmayı öngörüyoruz"

14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
"Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi hareketlendirir"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Faizler yüzde 1'ler seviyesindeyken 1 milyonun üzerinde satışlar gerçekleştiği dönemleri biliyoruz. Yüksek faiz oranları satın alma kararlarını etkiliyor. Faizlerin aşağı çekilmesiyle hareketlenmenin olacağını öngörüyorum." dedi.

Bozkurt, otomotiv sektörünün yılın ilk 6 ayında gösterdiği performansa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek faiz ve kur dalgalanmalarıyla birlikte 2019'un zor bir yıl olmasını beklediklerini ifade eden Bozkurt, yılın ilk 6 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,77, sadece otomobil pazarında da yüzde 43,31'lik azalış yaşandığını anımsattı.

Mevcut yatırımların devam etmesi için otomotiv sektöründeki satışların 600 bin adetlik barajın altına inmemesi gerektiğine işaret eden Bozkurt, "Bu rakama ulaşılamamasındaki en büyük etkenler kur dalgalanmaları ve yüksek faiz. Faizler yüzde 1'ler seviyesindeyken 1 milyonun üzerinde satışlar gerçekleştiği dönemleri biliyoruz. Yüksek faiz oranları satın alma kararlarını etkiliyor. Faizlerin aşağı çekilmesiyle hareketlenmenin olacağını öngörüyorum." şeklinde konuştu.


- "ÖTV ve KDV indirimi sektöre olumlu katkılar yaptı"


Ali Haydar Bozkurt, Kasım 2018'de yürürlüğe giren, sonrasında da 30 Haziran 2019'a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indiriminin bu süreçte sektöre olumlu katkılar yaptığını kaydetti.

Devletin sektöre destek vermeyi devam edeceğine inandıklarını belirten Bozkurt, "İçinde bulunduğu şartları da göz önüne aldığımızda 30 Haziran itibariyle sona eren bu uygulamanın sektörümüze bazı negatif etkilerinin olabileceğini düşünüyoruz.Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. Bu düşünceden hareketle devletimizin birtakım önlemler ve uygulamalar ile otomotiv sektörüne destek vermeyi sürdüreceğine inanıyorum." dedi.


- "İkinci yarıda toplam pazarda bir hareketlenme olacaktır"


Yıl sonu beklentilerini de paylaşan Bozkurt, "Bu yılın başında toplam otomotiv pazarının 400 binler civarında olacağını tahmin ediyorduk. 2019'un ilk 6 ayına baktığımızda pazar bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 45 geriledi. Yılın ikinci yarısında toplam pazarda bir hareketlenme olacaktır. Filo satışları ve hurda teşviki ile 350 bin adetleri zorlayabiliriz düşüncesini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Yılbaşında belirlediğimiz hedeflere paralel bir seyir izliyoruz"


Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, Toyota'nın sektördeki adetsel düşüşe rağmen yılın ilk 6 ayında pazar payını artırdığını aktararak, şunları söyledi:

"Yılbaşında belirlediğimiz hedeflere paralel bir seyir izliyoruz. Özellikle yeni modellerimizin ürün gamımıza katılmasıyla satışlarımızda hareketlilik gözlemledik. Özellikle tüm binek modellerimizin birer hibrit versiyonu olması bu ivmelenmeye büyük destek verdi ve satışlarımızın yaklaşık yüzde 50'sini hibrit ürünler oluşturdu. Toyota olarak yılın 6 ayında 11 bin 127 adetlik satış ve yüzde 6,4'lük pazar payına ulaştık. Böylelikle ilk 5 marka arasındaki yerimizi aldık. Yıl sonuna kadar bu pozisyonumuzu daha da ileri taşıyacağımızı düşünüyorum."

Bozkurt, bunun yanında bu süreçte hiçbir lansman planlarını ertelemediklerini ve yeni araçlarla pazarda yer aldıklarını vurgulayarak, "Toyota olarak 2019 yılını yaklaşık olarak yılın başında belirlediğimiz hedefe yakın adetlerde kapatmayı öngörüyoruz. Ancak pazarın seyrini gözeterek şartlara göre satış planlarımızı revize edebiliriz." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
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