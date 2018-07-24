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Kılıçdaroğlu yine rezil oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Erdoğan'a "Faizleri artırma da görelim" çıkışı yaptı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:23
Kılıçdaroğlu yine rezil oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tuttuğunu açıklamasına rağmen Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Haydi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası toplanacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Haydi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

MERKEZ BANKASI KARARINI ÇOKTAN AÇIKLAMIŞTI

Partisindeki iç savaşı kontrol altına alamayan ve muhaliflerin bastırmaları sonucu koltuğunu kaybetmeye ilk kez bu kadar yaklaşan Kılıçdaroğlu, gündemi takip etmeye fırsat bulamıyor. Zira Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmadan kısa süre önce, Merkez Bankası faiz oranını sabit tutacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:23
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • mustafa ATAmustafa ATA1 sa önce
    kilicdaroglu sen erdoganla ugrasicagina kendi ki.ina bak az kaldi tatanka muhrrem sana dayiyacak boruyu kemal bey sen teröristleri neden elestirmiyorsun sen türkiyenin büyümesinden neden rahatsiz oluyorsun sen aslinda CHP partisi icin bir engelsin senin gibi partisine diktatörlük yapan senin gibi partide bir teröristin olmasi hem türkiye icin hem CHP icin büyük bir kayiptir kurultayda senin apoletlerini ince ince sökecekler vatan haini terörist kilicdaroglu tatanka bas gümlesin kilicdarogluna aciyanlar kendileri acinacak duruma gelirler:
  • memomemo1 sa önce
    enflasyonusenve senin gibi ağzıbozukvekillere oturum cezasıvererek maaşlarınızı geri alarak kapatacaklaryok öylesenin ananı-yok öylebirinin önüne yatmışgibi ifadeler bir lidere yakışıyormu
  • NurNur1 sa önce
    Lafa bak elmi yaman bey mi yaman ülkemizle uğraşılmasından haz duyuyor adama bak faizlerin yükselmesi adamı uçuracak ya bu adamlara ülke teslim edilirmi kk sen kimsin hangi ülkelere yaran ma derdindesin tc yi temsil etmiyorsun belli yemiyor çoğunluk
  • Kamil GüneşKamil Güneş2 sa önce
    Merak etmen yarın Kuzu kuzu Merkez bankası Faizleri yükseltir. Dolar 5.000gördü. 5.000 Bini.
  • Tam bir embesilTam bir embesil2 sa önce
    Tam bir embesil, g*tten akilli fasik, iblisi ekber. bununla ayni havayi solumak bile zulm.
  • UykucuUykucu1 sa önce
    Hadi sozunun eri ol. Biz de gorelim.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc53 dk önce
    Bu Adam hazirliksiz kürsüye cikiyor, ayak üstü sorularida sinirlenerek cevapliyor ve soru ile alakasiz manalar veriyor, yani nahosh hayati var. Hafizasi olaylari takip edemiyor.
  • faynurfaynur2 sa önce
    kansıza bak ya yani faizler artsa bu şebek kına yakacak
  • egeege1 sa önce
    bunlar seçim sonuçlarını bile 2 gün sonra açıkladılar.normal
  • ISAMARABONISAMARABON1 sa önce
    KILICDAROGLU GIBI BIR APTAL PARTI BASKANI OLMAMISTIR BU REZILNALET NASIL ODUDA CHP NIN BASINA GECTI HAYRET BUNA NEDEN MUSADE ETINIZ BEYLER NEDEN ATATÜRKÜN PARTISINI TERÖRISTLERIN PARTISI YAPTI KEMAL DENILEN REZIL NAMERT.
  • UykucuUykucu1 sa önce
    Hadi sozunun eri ol. Biz de gorelim.
  • enesenes2 sa önce
    kafana ....ke-mal
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