Kılıçdaroğlu yine rezil oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tuttuğunu açıklamasına rağmen Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Haydi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası toplanacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Haydi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

MERKEZ BANKASI KARARINI ÇOKTAN AÇIKLAMIŞTI

Partisindeki iç savaşı kontrol altına alamayan ve muhaliflerin bastırmaları sonucu koltuğunu kaybetmeye ilk kez bu kadar yaklaşan Kılıçdaroğlu, gündemi takip etmeye fırsat bulamıyor. Zira Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmadan kısa süre önce, Merkez Bankası faiz oranını sabit tutacağını açıklamıştı.