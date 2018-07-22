Faizin kaldırılması imkansız mı?

Erbakan, faiz konusunda bir de ilke geliştirmiştir. Bu ilke, (Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen, Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, Ankara 2010) eserinde şöyle açıklanır;

“Faiz Yok” İlkesi

Adil Düzen’de faiz olmaz. Çünkü faiz, haksızlıktır, zulümdür. Üretmeyenlerin üretenlerin elinden faiz miktarı kadar malı zorla almalarıdır. Zira Kapitalist Düzen’de faiz nedir? Malı üretiyorsunuz toplumun faydasına arz ediyorsunuz. Buna karşılık üretiminize eşdeğer tüketme hakkınızı gösteren senedinizi yani paranızı alıyorsunuz.

Kapitalist Düzen’de bu parayı bir bankaya koyuyorsunuz. Bir yıl sonra faizinin ilavesi ile beraber bu para size iade ediliyor. Siz bu bir yılda yeni bir üretim yapmadınız. Buna mukabil size üretim yapmadan ilave bir tüketim hakkı veriliyor. Kapitalist Düzen bu tüketim hakkını nereden veriyor? Ya açıktan para basarak veriyor. Bu takdirde bu herkesin hakkını alıp size vermek demektir. Çünkü açıktan basılan para arz-talep kaidesine göre mevcut malların fiyatlarını yükseltir veyahut da başka bir üretenin hakkını alıp size vermektedir. Bu da, o kimsenin yani üretenin, yani emekçinin, yani fakir fukaranın hakkını alıp getirip size vermek demektir. Her ikisi de haksızlıktır ve zulümdür.

Bunun için faiz yiyen insan, fakir fukaranın gözyaşını içen, etini ve kanını yiyen insan gibidir. Kan içen bir vampir durumundadır. Saadeti başkalarının ızdırabında arayan insan durumundadır.

Ayrıca bir defa haklı veya haksız olarak sermayeyi ele geçiren kimse faiz yoluyla hiç emek harcamadan haksız olarak başka insanları sömürmekte ve oturduğu yerde büyük kazançlar elde edebilmektedir. Bu ise nefis terbiyesi görmemiş insanlardan fakir olanları zaruretten dolayı ahlâksızlığa iten, zengin olanları da haksız olarak elde ettikleri çok büyük kazançlardan dolayı ahlâksızlığa iten ve netice itibariyle toplumların “ahlâki çöküşüne” sebep olan bir faktördür ve faiz 40 çeşit belanın mikrobudur.

Bu gerçekleri örtbas etmek ve bilerek veya bilmeyerek Faizci Kapitalist Nizam’ın savunuculuğunu yapmak için:

- Para da özel bir maldır. Çünkü bunun istikrarı ve değerinin muhafazası için büyük emekler harcan-makta ve masraflar yapılmaktadır.

- Malın kirası oluyor da paranın kirası niçin olmasın? Faiz de kira gibi bir şeydir dolayısıyla haktır.

- Çünkü sermaye de üretimin bir unsurudur. Faiz sermayenin kirasıdır gibi iddialar ileri sürülmektedir. Batılı iktisatçılar Hristiyanlığın da yasakladığı faizi kuvveti hak nedeni sayan mantıkla savunmuşlar ve bu mantığa dayanarak ileri sürdükleri görüşleri ile Faizci Kapitalizm’in kurumsallaşmasına ortam hazırlamışlardır.

Gerçeğe aykırı mütalaaların ve fikirlerin ileri sürülmesinin ilmi bir değeri yoktur. Çünkü “Para; sembolik bir değerdir, mal değildir, üretimin bir unsuru değildir.” Para ne ekmeğin tuzudur, ne de motorun pistonudur. Ayrıca parada, kiraya verilen mallarda olduğu gibi aşınma ve yıpranma söz konusu değildir. (Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen, Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, Ankara 2010)

FAİZİ KALDIRMAK MÜMKÜN MÜ?

Erbakan, 1975 yılında yayınlanan “Milli Görüş” isimli kitabında faizi kaldırmanın mümkün olup olmadığını ele almıştır. “Bu memleketin evlâtları olarak faiz kalkar mı sualini soymaktan dünyada daha acı bir hal yoktur. Çünkü bizim milletimiz Viyana'yı kuşatırken, İstanbul'u fethederken işlerini faizle görmüyordu” diyen Erbakan, konuyu şöyle ele alıyordu; “Tarihimizde faizin yaygınlaşması inhitat döneminde başlar. Faizle birlikte pahalılıktan, halsizlikten, işsizlikten bunalıp zorluklar içerisinde kalmaya başladık. Bu milletin evlâtları nasıl olur da faiz kalkar sorabiliyor. Faizsiz olur mu? diye sorusunu soruyor. Senin milletinde esasen faiz diye bir şey yoktu. Kendini bu kadar da mı unuttun.”

Bu esası açıkladıktan sonra şimdi işin teknik tarafını kısaca arz edeyim. Bugün Avrupa'daki fabrikalara, bankalara bir insan para yatırmak istedi mi faizli paraya mı para yatırmak istersiniz, yoksa hisse senedine mi? diye sorulur. Avrupa borsalarında hisse senetlerinin her gün bedelleri var. Siz derseniz ki ben falanca bankanın hisse senedine paramı yatırmak istiyorum o günkü değerinden siz hisse senedi alıyorsunuz. Ama bunlar hesapta böyle görülüyor. Üç gün sonra paranızı geri almak isterseniz hisse senedini o günkü fiyatla banka size hemen satıyor. Ve paranızı hemen geri veriyor. Bu esnada hisse senetleri her gün kıymetlendiği için bugün parasını bankaya hisse senedi olarak yatırıp üç gün sonra hisse senedini sattırıp geri alan insan faize yatırdığından daha çok üstelik hisse senedinin kârı dolayısıyla para kazanmış oluyor.

Bu sistemi yurdumuzda geliştirirsek, bankalar ortadan kalkmayacak. Paraları yine bankalar toplayacak. Ancak bu paralar faize verilmek üzere değil, yapılacak teşebbüslere kâr ortağı olarak iştirak etmek üzere kullanılacak. Bundan dolayı kârdan herkes hissesini alacak. Faizden de daha verimli olacak.

Anadolu’muzun içinde bulunduğu refah nedir? Onu da size bir manzarayla arz edeyim. Akşam olunca bu güzel yurtta, elektriksiz, susuz, yolsuz köylerimizde akşam olunca mum ışığının gölgesinde bir takım hanım kardeşlerimiz bir yaşında, üç yaşında yavrularıyla akşam sofrasında oturuyor. Yedikleri soğan, ekmektir. O hanım kardeşlerimizin, bir yaşında üç yaşında yavrularıyla sofraya otururken o küçük yavruların yüreklerinden ah ne olurdu, bir akşam da babacığımız bizimle sofraya otursaydı diye ağrılar, sızılar geçiyor. Neden? Çünkü evin efendisi Avrupa'ya işçi gitmiş, çoluğu çocuğu birbirinden ayrılmış. Bu bir evde değil bir milyon evde bir akşam değil, senelerden beri bu manzara cereyan ediyor. Bu manzaranın başlıca müsebbibi: Faize dayalı iktisat nizamıdır.

Biz vatandaşın alın terinin karşılığı yine kendisine, Anadolu’muzun geri kalmış bölgelerinin yoluna suyuna, elektriğine, köylerine kadar fabrikaların, atölyelerin yayılmasına vereceğiz. İşsizliği ortadan kaldırmak ve dengeli bir kalkınma temin etmek için faize dayanmayan bir iktisat nizamı kuracağız.

Bankacılık politikamız

Bugün tatbik edilen bankacılık ve kredi politikası yüksek faiz hadleri yoluyla kazanç sağlamaya ağırlık vermiştir. Bu yüzden banka kredileriyle iş yapan tüccar, esnaf, sanayici, ziraatçı vesaire teşebbüslerin maliyeti yükselmektedir. Maliyet yüksekliğinden yatırımlar verimsiz olmaktadır. İç ve dış piyasa karşısında rekabet imkânından mahrum kalınmış oluyor. Neticede fiyatlar devamlı olarak artıyor, para kıymeti faiz hadleri nispetinde düşüş kaydediyor. Çığ gibi artan pahalılığın altında dar gelirli olan işçi, memur, esnaf, küçük çiftçilerimiz eziliyorlar.

Banka ve kredi siyasetinde gayemiz yatırıma ve kâr ortaklığına dönük bir siyasettir. Bankalar diğer işlerin yanında yatırımda ağırlığı, sanayide büyük millî hamleyi gerçekleştirmeye verecek, sermaye şirketleri olarak ticarî, sınaî, ziraî teşekküllere hissedar olarak katılacaktır.

Bankalar Devlet Planlama Teşkilatınca tespit edilip ön görülen sahalara faizsiz kredi verecektir.

Bankacılık politikasının kâr ortaklığı sahasında inkişafı, maliyeti düşürerek, hayat pahalılığını önleyerek memlekete ucuzluk getireceği gibi çok hareketli bir sermaye piyasası doğmasına sebep olacaktır.

Bugünkü istismara âlet olan faiz politikasının zararlarından kurtulacak olan ticarî hayatımıza istikrar gelecek, paramızın kıymeti sabit kalacak ve bilhassa işçi, işveren münasebetlerini baltalayan fiyat hareketleri kalkacağından memleket huzur ve selâmete kavuşacaktır.

Herkese refah sözünden kastımız nedir? Bu sözü neden kullanıyoruz? Önce bunu açıklamak isterim.

Bizim temel sloganlarımızdan, temel sözlerimizden bir tanesi aslında herkese refah, herkese hürriyet sözüdür. Veya diğer bir şekilde ifade edecek olursak, hürriyet ve refah ama herkese sözüdür. Bu söz neden ortaya gelmiştir. Böylesi bir sözün ortaya gelmesinin asıl sebebi son yıllarda milletimizin böyle bir söze şiddetle ihtiyaç duymasındandır. Zira son yıllarda memleketimizde bilindiği gibi verimsiz bir iktidar devresini yaşadık. Bu devrede her ne kadar şeklen hürriyet ve refah getirmek sözleri bol bol vaat edildi ise de, aslında ne hürriyet ne de refah gelebildi. Zira iktidara gelmiş olanlar, ne sağcıyım ne solcuyum diyenler, ahlâk ve maneviyatın büyük kıymetini bilmeyenler esasen Avrupa'da yaygın kapitalist sistemin kötü taklitçisi bir zihniyetin uygulayıcısı oldular. Koyu faizci oldular. Kırk milyon insanın bir ufak azınlık adına sömürülmesinden yana oldular. Bu kabil sömürülmelerin uzun müddet yürümeleri mümkün değildir.

Biz, işçi ve işveren diye birbirine zıt iki ayrı grup kabul etmiyoruz. Milli Görüş içinde işçi işveren birbirlerine yardımcıdırlar. Bunlar birbirleriyle kardeştir. Aynı gaye için çalışmaktadır. İşçinin ücreti alnının teri kurumadan verilecektir. Sağlam para tam ücret prensibi esas olacaktır. Faiz kalkacağı için işçi ücretlerindeki uyumsuzluk kökünden kalkmış olacaktır. Çünkü para, sağlam para olursa yapılacak bir anlaşmanın bir müddet sonra bozulması zarureti doğmayacaktır. Ancak mütehassıs müesseseler bu paraları her zaman verimli şekilde kullanmaktadırlar. Bu usulün esası nedir? Bugün beş milyon liralık bir fabrika kurmak istersek beş milyonunu gidip bir bankadan aldık mı? Bir milyon lira faiz borcu çıkıyor. Fabrika bize altı milyon liraya mal olmuş oluyor. Ondan dolayı mallarımız pahalı oluyor, hiç bir millete satamıyoruz, ihracat yapamıyoruz. Piyasamızda pahalı oluyor. Ama para faizli olmaz da kâr ortaklığı şeklinde alınırsa, iki buçuk milyon lira ben koyuyorum. İki buçuk milyon lira da banka bana ortak oluyorsa, o takdirde fabrika beş milyon kurulmuş olur. Altı milyona kurulmuş olmaz. Onun için bankalar teşebbüslere kâr ortağı şeklinde iştirak ederse maliyetler ucuzlar ve işin içerisinden faiz kalkmış olur.

İşte Millî Görüş maliyetlerin ucuzlamasını temin edecek ve faizi bu sistem dâhilinde ortadan kaldıracaktır. Vergi kanunlarını değiştirecek, vergileri fakirlerden değil, varlığı olanlardan alacaktır. Böylece şu bankada bulunan paraları yalnız İstanbul'daki mutlu azınlığa değil, kırk milyon memleket evlâdı içerisinde kim faydalı iş yapacak, kime para lazımsa ona verecek ve faizsiz olarak dağıtacağız.

(Milli Görüş, Dergâh Yayınları: 9, Türk siyasî düşüncesi dizisi: 4, Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

Kaynak: Mustafa Uzun / Muslim Port