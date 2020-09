'Faizin cenderesinde boğuşuyoruz..'

İşte biz devletçe, milletçe bir Müslüman ülke olarak bu faiz belasından bir an önce kurtulmak için çareler, formüller arayıp bulmazsak ekonomilerde, sanayilerde ve her konuda bu dünya da iki yakamız bir araya gelmez. İşte çare olarak, biz ülke olarak bu faiz belasından kurtulabilmek için önce dört, beş branşta deneme mahiyetinde örneğin inşaatçılık, marketçilik, tekstil, tarım, hayvancılık ve her türlü savunma ve imalat sanayilerinde ülkemizin ciddi girişimci şirketlerliyle, kobileriyle, maliye bakanlığının görev vereceği katılım bankalarında ayrıca bulundurulacak uzman kadrolarla girişimci ortaklarla, faizsiz tertemiz sermayeleri bir arada birleştirecek girişimci ortaklar üniversitelerle el ele çalışmalar yaparak hep beraber ülke olarak bu faiz belasından ancak kurtulabiliriz. Tabii böylece ülkedeki birçok katılım bankalarıyla ve girişimci ortaklarla alın teri emek, kâr ve zarar karışımlarıyla tertemiz, helalinden kazanılmış sermayelerle eğer biz yıllar öncesinden bu yana çalışmalarımızı iş hayatımızı birleştirebilmiş olsaydık şimdi dövize, altına, faize vatandaşlarımız yan bile bakmazlardı. İşte o zaman teknolojiler, sanayiler, ülkemizin üstüne bir güneş gibi doğmuş olacaktı.

Bakın, maalesef yıllarca TÜSİAT’çılar ve bazı işadamları marketçilik gibi basit ticaretlerle uğraşırlarken elinde Kur’an olmayan inançsız o Haçlı devletler ülkelerinde dev gibi savunma sanayileriyle, teknolojileriyle silahlar, uçaklar satarak dünya ticaretine hakim olurlar iken biz bir Müslüman ülke olarak hâlâ faizin cenderesinde boğuşurken biz daha doğru dürüst bir akıllı cep telefonunu bile yapamamışız.

Evet zamanında diyanetle ilim adamları, hocasıyla, hacısıyla, millet vekilleriyle topyekûn hep beraber faiz belasıyla savaşa girişseydik şimdi faizi çoktan ayaklar altına almıştık. Tabii faiz ülkeden kalkınca işte o zaman iliğimizi, kemiğimizi kemiren bu ticari bankalardan zaman içerisinde ya faizsiz bankalar gibi olurlar ya da kapılarına birer ikişer kilit vurup, süresiz izne çıkmış olurlardı. Tabii bu ticari bankalar, katılım bankaları olurlar iken bugünkü katılım bankaları gibi öyle oturdukları yerden ev alana, otomobil alana kredi para verme şeklinde değil de inşaat, marketçilik, oto yedek parça imalat işlerinde ve daha birçok konularda ülkemizin pırıl pırıl girişimci şirketleriyle, kobileriyle, faizsiz sermayelerle ortaklıklar kuran bankalarımız olmaları gerekir.

Tabii yıllar öncesinden, böyle, ülkemizde girişimler olmuş olsaydı, şimdi ABD’nin Doları AB’nin Euro’su bırakın yükselmesini TL karşısında belki de kağıt parçası gibi değersiz olmuş olacaktı. Özlü Söz .... 1- Sermayesi faiz olan, kaybetse de kaybetmiştir, kazansa da kaybetmiştir. 2- Faiz devam ettikçe, dünyada adı konmayan bir savaş devam edecek, savaşın mağlupları insanlar olacak. Selâm ve dualarımla.