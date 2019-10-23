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Faizin başını ezme kararlılığında yeni adım bekleniyor! Rahatlatacak bir hamle daha

Üretici ve ihracatçının krediye erişimini güçleştiren, yatırım iştahını baltalayan faize karşı mücadelede etkin rol alan hükümet ve Merkez Bankası, fonlama maliyetleri aşağı çekmeye dönük stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yarın politika faiz oranında 100-150 baz puan indirime gidilmesi bekleniyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:47
Faizin başını ezme kararlılığında yeni adım bekleniyor! Rahatlatacak bir hamle daha

Gerçekleştirdiği hamlelerle rantiyecilere büyük bir darbe vuran ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektörün finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalar yürütürken, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yarın gerçekleştireceği toplantıda, makro ekonomik verilerin masaya yatırılması ve bunun sonucunda faiz indirimi kararının çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İndirim yolda

Piyasa analistleri de PPK’nın alacağı kararlara dikkat kesilmiş vaziyette. TCMB’nin ekonominin gidişatını yakından takip ettiğini anlatan analistler, “Başkan Murat Uysal ve takımı üretici ile tüketici fiyatlarının durumu da dahil tüm verileri esas alacaktır, kuvvetle muhtemel politika faiz oranını 100-150 baz puan düşürecektir” tahmininde bulunuyor.

Yatırımcılar rahatlayacak

Yatırım stratejisti Burçak Gezgin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Uysal ve arkadaşlarınca yatırımcıları rahatlatacak bir karar alınacağına işaret etti. Temkinli duruşun devam edeceğini belirten Gezgin, “Şu anda bölgemizde gergin bir ortam var. Malum ordumuz terör örgütü PYD’ye karşı önemli bir operasyon yürütüyor. ABD’den de yer yer garip açıklamalar geliyor. Hal böyleyken TCMB ihtiyatı elden bırakmayacak ve 75-100 baz puan indirime gidecektir” dedi. Hükümetin de faiz oranlarını dengeleme gayretinde olduğunu vurgulayan Gezgin, “Art arda ilan edilen teşvik paketleri ve kredi kampanyaları buna iyi bir örnektir” ifadesini kullandı.

Beklentiler karşılanacak

Ekonomist Mert Yılmaz ise şu görüşleri paylaştı: “Şu anda yüzde 16,5 olan faiz oranının 2019 sonunda yüzde 15’te dengeleneceği öngörülüyor. Ama bu orana kaç toplantıda varılacağı bilinmiyor. Piyasa 100 baz puan indirim ihtimalini fiyatlanmış durumda. Bu ihtimale uygun bir tavır takınıldığı takdirde dolar/TL kurunda aşağı ya da yukarı yönlü bir oynama olmaz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:47
  1. ekonomi yönetimi
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. Para Politikası Kurulu (PPK)
  4. makro ekonomi
  5. faiz indirimi
  6. TCMB
  7. Yatırım stratejisti Burçak Gezgin
  8. Yeni Akit
  9. Ekonomist Mert Yılmaz

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