Faize kanmadı özkaynaklarıyla üretip kazançlı çıktı

Ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde diğer inşaat şirketlerinin aksine özkaynaklarını verimli kullanarak ürettiği konutları müşterileri ile buluşturan grubun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, aile konseptli kurgu ile ilerlemenin kendilerine büyük bir prestij kazandırdığını vurguladı. Bu sene kuruluşlarının çeyrek asrını kutladıklarını Haluk Hasanoğlu, şu mesajları verdi:

-Ağırlığı Bahçeşehir’de yer alan konut projelerinin yanı sıra bazı kurumların hizmet binaları olmak üzere toplam değeri 2 milyar lirayı bulan proje gerçekleştirdik. Dört yeni proje için de üç seneye yayılacak şekilde 255 milyon lira yatırım yapacağız. Arsa yatırım bedeliyle bu rakam 400 milyon lirayı görecek.

-Yatırımlarımızı kredi kullanmadan özkaynakla yapıyoruz. Bu yaklaşım, Hasanoğlu Şirketler Grubu olarak 25 yıllık değiştirilemez kuralımız. Belki de mevcut piyasa koşulları içinde bizleri diğer piyasa oyuncularına karşı güçlü kılan bu stratejidir. Kredi faizlerinin düşük olduğu dönemde borçlanarak proje sayımızı iki-üç katma çıkarabilirdik ama bunu tercih etmedik. Özkaynağımız yettiği kadarıyla hareket ettik. Sonuçta sıkıntılarla da karşılaşmadık.

-Kredi faizlerinin düşük olduğu dönemde borçlanarak proje sayımızı iki-üç katma çıkarabilirdik ama bunu tercih etmedik.”

-Biz ‘sat-yapcı’ değiliz, yapar sonra satarız ki şu anda bu model daha doğru. Döviz cinsinden borcumuz yok. TL bazında ise toplam aktifler içinde borç oranı yüzde 3-4.

-Bizden konut satın alanlar hep kazandı. Çünkü Bahçeşehir, Ispartakule ve Bahçekent’te kümelendiği bölgeler mega projelere komşu durumda. Örneğin Ispartakule’deki projelerimiz Kanal İstanbul’un açıklanan güzergahına sadece 900 metre mesafede. Yeni havaalanı ve Kuzey Marmara Otoyolu'na ise 20-25 km.

İsabetli kararlarla sağlam adım

Bahçeşehir’de konumlanmaktan memnun olduklarını vurgulayan Haluk Hasanoğlu, “Bölgeye komşu olan Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeler grubumuzun ne denli isabetli kararlar aldığını ortaya koydu. Bundan 15 sene öncesine kadar sadece göz alabildiğine uzanan boşluğun hâkim olduğu yüzbinlerce metrekarelik arazide villalar ve apartmanlar yükseliyor. Sadece Kanal İstanbul bölgesinde 100 milyon liralık arsa stoğumuz var. Ağırlığı Bahçeşehir, Bahçekent, Ispartakule, Zekeriyaköy ve Büyükçekmece’de olmak üzere de toplamda 500 milyon liralık. Ispartakule’deki üçüncü projemizi üç ay önce tamamladık. Başlamaya hazırlandığımız da dört proje var. Bunların ikisi Ispartakule’de ikisi ise hızla gelişmekte olan Bahçekent bölgesinde yer alacak” şeklinde konuştu.