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100-150 baz puan indirim bekleniyor! Faize enflasyon ayarı

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100-150 baz puan düşürebileceğini ifade etti. Utku, öngörülebilirliğin artmasıyla yatırım ve istihdamın atağa kalkacağını söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:36
100-150 baz puan indirim bekleniyor! Faize enflasyon ayarı

 Buğra Kardan 

Yerli ve yabancı yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 24 Ekim’de gerçekleştireceği toplantıya dikkat kesildi. Makro ekonomik verilerin masaya yatırılacağı toplantıdan faiz indirim kararı çıkacağı ihtimali güçleniyor.

Enflasyon belirleyici

Finans sektörü de bu ihtimali fiyatlamış vaziyette. Sektör temsilcilerinden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Murat Uysal idaresindeki TCMB ve PPK tarafından ekonominin gidişatının yakından takip edildiğini belirterek, “Öyle anlaşılıyor ki enflasyon rakamları başta olmak üzere tüm göstergeler inceleniyor. Çünkü faiz kararı enflasyona göre şekilleniyor” dedi.

Makul bir karar alınacak

Enflasyonun önümüzdeki 2-3 ay düşük çıkabileceğinin altını çizen Utku, şunları söyledi:

Belki de tüketici fiyatlarında tek haneli rakamları da göreceğiz. Tabii bu, belli ölçüde baz etkisinden kaynaklanacaktır. O yüzden aralık ayını beklemekte fayda var. Ama yine de faiz indirimi için de bir yer ya da ilave manevra alanı olduğu bilinmeli. Bu alanın da 100-150 baz puan olduğu kanısındayız. 2019 için durum böyle. Yani 24 Ekim’de faizlerin yüzde 1-1,5 aşağı çekileceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar makul da olabilir.

Güçlü bir duruş sergiledik

Finans kesiminin 2018 ve 2019’da başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankalarımız zorlu süreçte güçlü bir duruş sergiledi. Ancak bu sürecin belli kalemlerde bozulmalara neden olduğu da bir hakikat. Mayıs ayı verilerine göre banka varlıkları 2018’in aynı dönemine göre yüzde 17 büyüdü. Toplanan mevduatlarda büyüme daha belirgin, yüzde 20 mertebesinde. Ne var ki kullandırılan kredilerde senelik büyüme yüzde 9’da kaldı. Kredilerin mevduatlara oranı da 2018 Mayıs ayında yüzde 127 idi. 2019 Mayıs ayında ise yüzde 118 olarak kayıtlara geçti.

Utku, öngörülebilirliğin artmasıyla yatırım ve istihdamın atağa kalkacağını; gerek finans sektörünün gerek şirketlerin gerekse ekonominin iyiye gideceğini dile getirdi.

TL’ye yönelim artıyor

TL’ye yönelimin giderek arttığını kaydeden Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, “Elimize gelen verilerden yerli paraya ilgi olduğunu anlıyoruz. TL’ye hafif hafif dönüşler olduğunu görüyoruz. Tabii farklı insanların farklı ihtiyaçları söz konusu. İnsanların bir kısmı kredi ödüyor, bir kısmı ihracat yapıyor. O yüzden döviz girişi de devam ediyor” ifadelerini kullandı. Utku, ayrıca TL’ye dönüşün önümüzdeki dönemde artacağına dikkat çekti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:36
  1. Yerli ve yabancı yatırımcılar
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)
  3. Makro ekonomik veriler
  4. faiz indirimi
  5. Finans sektörü
  6. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
  7. Yeni Akit
  8. Murat Uysal
  9. TCMB
  10. PPK
  11. tüketici fiyatları
  12. Albaraka Türk Genel Müdürü Utku
  13. döviz girişi

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