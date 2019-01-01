Faizciler bu defa fena yanılacak

Konutlardaki değer kaybında dibin görünüp yükselişi geçme sürecinin başladığına dikkat çeken Nazmi Durbakayım, fiyat artışını zorunlu kılacak gelişmeleri şöyle sıraladı: “Bunun iki nedeni var. Birinci neden inşaat maliyetlerinde yüzde 60’lara varan artışların hâlâ konut fiyatlarına yansıtılmamış olması, ikinci neden ise yeni alınan inşaat ruhsatı sayısının yüzde 55 azalmış olması. Bu oran daha da artmaktadır. Bugün mevduattan kazanan kesimin elde edecekleri kazançları ile yakında fark edilecek olan gayrimenkuldeki artış hızını yakalaması mümkün değil. Bu hep böyle olmuştur. Artık sektörün yukarı doğru hareketi başlamıştır. Bunun kamuoyuna daha etkin anlatılması gerekiyor. Neticede gene halkımız zarar görüyor. Bunu banker döneminden sonra da yaşadık. Gayrimenkul, yatırımcılar için en güvenli doğal limandır. Bugün gayrimenkulünü satıp faize yatıranlar, yarın geri dönüp sattığı gayrimenkulün yarısını bile alamayacaktır.”

Mağduriyetlere son verilmeli

Sektöre yeni bir açılım getirilmesinin gerekliliğine de dikkat çeken Nazmi Durbakayım, önümüzdeki dönemde tüketiciler cephesinde mağduriyetler yaşanmaması için yeni bir sistemin şart olduğunu dile getirdi. İNDER yönetimi olarak son iki yıldan bu yana proje risklerin sadece müteahhitler tarafından taşınmasının istenmeyen mağduriyetlere yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Durbakayım, “Geçtiğimiz 6 aylık sürede maalesef bunun gerçekleşmesini izlerken, uyarılarımızda haklı olduğumuzu da gördük. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde tüketici mağduriyeti yaşanmaması için yeni bir sistemin şart olduğunun altını bir kez daha çiziyorum” şeklinde konuştu.

Önemli öneriler

2019’da yeni bir proje üretim sistemin hayata geçmesi için çalışmalar yapılacağını kaydeden Durbakayım, “Yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırlandı. Bu kapsamda projelerin uluslararası piyasalarda SPV (Special Purpose Vehicle) adı verilen iş ortaklığı veya ortak girişim benzeri ‘işe özel geçici şirketler’ altında geliştirilmesini öneriyoruz. Bu sistemde arsa sahipleri de bu şirketlere hissedar olacak ve proje finansmanının teminatı olarak da SPV şirketinin hisseleri finans şirketlerine (bankalara) rehin edilecek” diye konuştu.