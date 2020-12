Faiz ve döviz

Döviz, altın, faiz bizim kaderimiz mi? Köylümüzle, kentlimizle gece gündüz durmadan ABD’ye Avrupa’ya mı çalışacağız. İşte görüyorsunuz geçtiğimiz kasım ayının ilk haftasında Dolar 8,51 Euro 10,10 gram altın ise 5,25 e kadar yükselişe geçmişti.

Fakat Tayyip Başkan Merkez Bankasının başkanını görevden alınca ve yine aynı günlerde Maliye Bakanlığından Berat Albayrak sağlık sorunları sebebiyle istifa etmesiyle ABD Doları, Euro, altın tepe taklak sert bir şekilde sanki istifaları bekliyormuş gibi birden düşüvermiş oldu.

İşte buradan da anlaşılıyor ki ülkemizde ekonomimizin ayakları maalesef yere tam sağlam basmadığı için döviz, altın oyuncuları acımadan hem içerden hem dışarıdan yıllardan beri adeta tahterevalli gibi bir aşağı bir yukarıya durmadan oynayıp duruyorlar.

Tabii böylece dövizi, altını bir yükseltiyorlar yine bir bakmışsın bir sebeple dövizin, altının fiyatlarını düşürüveriyor. İşte herkesin bildiği gibi her şeyin bir yanlışı birde doğrusu olduğu gibi ekonomilerinin de yanlışı doğrusu vardır.

Yine bilindiği gibi yaklaşık 80-90 seneden bu yana ekonomimiz hep yarım, aksak gidiyorsa bu yanlışlığın tek sebebi ülkece faiz düzeninin içinde olduğumuzdandır. Bakın dünyada hangi ülke olursa olsun uzun zaman faiz ortamı içinde olan bir ülke kolay kolay ekonomisini düze çıkaramaz.

Ve böyle ülke içinde birlik beraberlik olmaz sermayeler, kalpler, gönüller birleşmez sermayeler birleşmezse sanayiler olmaz, üretim olmaz, güven ortamı olmaz. Böyle bir ülkenin ihracatı azalır ithalatı ise çoğalır. Bakın yeni göreve başlayan MB Başkanı aslında faizleri yükselteceğine ve araba kredilerini ve ihtiyaç gibi kredilerin musluğunu biraz kısmış olsaydı çok daha isabetli bir iş yapmış olurdu.

Çünkü ihtiyaç adı altında kredi alanlar evlerini, tarlalarını satanlar ve daire satan müteahhitlerin pek çoğu paraları aldıkları gibi doğruca ya döviz ya da altın almaya adeta koşar adım gittiler. Böylece döviz, altın fiyatlarının yükselmesine sebep olmuş oldular. Çünkü vatandaşlarımız ve her çeşit yatırımcılarımız yıllardan beri borsacılardan ve sanayici işadamlarımızdan istenilen kâr paylarını maalesef elde edemeyince birikimlerini ister istemez sanayilere, üretimlere değil de güvenli liman dedikleri altına, dövize, faize yatırım yapmaya adeta insanlarımızı mecbur ettiler.

Buradan da anlaşılıyor ki bir ülkede faiz varsa o ülke ekonomisinin gidişatı düzelmez, sanayiler olmaz, üretim olmaz yeni teknolojiler doğmaz ve böyle faiz düzeni içinde olan ülkelerin ekonomisi yıllar geçse bile asla düzelmez.

İşte bu durumda Maliye Bakanlığı ve sözde ekonomistler artık geç de olsa bir an önce faizsiz sermayelerde ülkemizdeki sanayicilerle ve her türlü ticaretle ülkemizin çalışma hayatını içeren yepyeni faizsiz bir sistemle ülkemizin ekonomisini güvenli ellerle biran önce uygulanması şart, aksi halde MB faizleri düşürse de yükseltse de yine dövizin, altının yükselişini önleyemez çünkü yıllarca faiz ekonomisine dayalı olan bir ülkenin üretimi artmaz, enflasyon düşmez.

İşte yıllarca, yapılan bu yanlışlıkları düzeltmek için ve ülkemizin geleceği için mutlaka geç de olsa faizsiz bir üretime geçebilmek için her çeşit sanayicilerle, inşaatçılarla, marketçilik, tekstil, tarım ve hayvancılık alanında ve her türlü girişimci ortaklıklar ile birlikte faizsiz sermayeler ile devletin katılım bankalarında bulundurulacak uzman kadrolar ile el ele vererek bir an önce çalışmalarımızı iş hayatına geçirmediğimiz sürece bu faiz belası denen bela ülkemizin üstünden kalkmaz.

Tabii böylece üretimler artmaz, döviz, altın oyuncuları kovalasan da ülkemizden gitmez. MB istediği kadar ekonomiyi rayına oturtacağım diye gece gündüz durmadan çalışmalar yapsa bile bu çalışmaların pek çoğu sadece bir pansuman tedavisi gibi olur. İşte görüyorsunuz MB ve sözde ekonomist diye geçinenler bu faiz sisteminde faizleri düşürse de yükseltse de maliye bakanlığı ve sözde ekonomist diye geçinenler durmadan gece gündüz, döviz fiyatlarını altın fiyatlarını düşürmek için çareler aramaları adeta Kuzey Kutbunda deve, kızgın çöllerde ise penguen aramalarına benzer.

Öz cümle olarak devletin faizsiz katılım bankalarıyla ve faizsiz sermayeleri ile milletin her türlü üreticileri ve girişimcileri ile faizsiz sermayeler ile iş hayatına başlamadığımız sürece bu ülkede ne faizler kalkar ne döviz, ne altın fiyatları düşer ne de enflasyon düşmüş olur.