Faiz piyasayı kilitliyor

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yaptığı değerlendirmede gayrimenkul sektörünün, yükselen konut kredisi faizlerinden doğrudan etkilendiğini vurgulayarak, “Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Bu konuda tüketicilerin de menfaatinin gözetilmesi gerekiyor. Ayrıca senet kullanımının, banka kredisi oranlarından yüksek olmasında, kredi faizlerindeki artışın yanı sıra, proje geliştiricilerin sunduğu avantajlı ödeme seçeneklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.