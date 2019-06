Faiz oranlarının yüksek olması konut müşterisini düşündürüyor

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, son dönemlerde konut faizindeki oranların yüksek olduğunu, bundan dolayı ev almak isteyen müşterilerin karamsar kaldığını söyleyerek, “Konut kredisinin faiz oranlarının 1’in altına düşmesini istiyoruz” dedi.

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, konut sektörünü değerlendirdiği konuşmasında, döviz kurlarındaki ani artışların vatandaşların üzerinde psikolojik bir etkisi olduğunu söyledi. Hükümetin Emlak Konut için çözüm yolları uyguladığını ama özel sektördeki inşaat firmaları için bir girişimi olmadığını söyleyen Altın, “Şu anda faiz oranları gerçekten yüksek. Devlet geçici çözümler bulmaya çalışıyor.Öncesinde Emlak Konut için bir çözüm bulmaya çalışmıştı ve arkasından diğer müteahhitler için bir şey yapmadı. Emlak konut biliyorsunuz ki devletin yüzde elli ortak olduğu bir girişimdir. Sonrasında yeniden enflasyona duyarlı kredi diye bir kredi sistemi çıkarıldı. Bunun da tam içeriği, bankacılara sorduğunuzda bize söylediği pek mantıklı bir kredi olmadığı. Bizim devletten ve hükümetten beklentimiz, faiz oranlarının en azından 1’in altına düşmesi yönünde. Çünkü inşaat sektörünü en çok etkileyen olaylardan biri faizlerin yüksek olması. Yeri geliyor gurbetçi vatandaşlarımız bile buradan ev alırken kredi çekiyor. Biz yurt dışındaki müşterilerimize bazı bankalardan çok kredi verdik ama faiz yüksek olduğu için müşteri aylık taksitini ödeyemiyor. Özelikle yurt içindeki müşterilerimiz ödeyemiyor. Böyle olunca da çok cazip gelmiyor ve bu durum inşaat sektörünü etkiliyor. Bizim şu an yüzde 60 gibi yabancı, yüzde 40 gibi de yerli müşterimiz var. Gurbetçi müşterimizin olması bize avantaj sağlıyor ama diğer şekilde yerli müşteriyle çalışan inşaat firmaları haliyle zorlanıyorlar. Şimdiye kadar faiz oranlarının düşmesiyle ilgili olumlu bir karar alınmadı. Temennimiz euro ve doların yükselmemesi, serbest bir piyasada rutin bir şekilde gitmesi.

“2019satışlarından büyük beklentimiz var”

Dövize bağlı olarak konut fiyatlarının arttığını ama buna rağmen satışta büyük beklentileri olduğunu söyleyen Altın, “Satışta bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Şu an için hazırlığımızı yaptık ve 380 daireyi teslim etmek için hazırlık aşamasındayız. Yılsonuna kadar bu daireleri teslim etmeye çalışacağız. Yine devam eden projelerimiz var. Yıldırım Beyazıt da projelerimiz devam ediyor. Şimdi devam eden 84 dairelik projemiz var. Arkasından yine 80 dairelik bir projemiz var. İnşallah, projelerimizi tamamlayıp müşterilerimize sunacağız. Biliyorsunuz ki, inşaat maliyetleri çok ciddi derecede arttı. Geçen sene 8’inci aydan sonra euro ve doların yükselmesine endeksli olarak, konut fiyatları da arttı. Fakat biz fazla zam yapamadık. Şu an da yüzde 30-40 gibi bir zam yapmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız satışları şu an da yerine koyamıyoruz ama ne yapalım diyerek zarar etmeden satmayı planlıyoruz. Şu an da yüzde 30-35’lik bir karla satmamız lazım ki, finans maliyetlerimizi karşılayalım.

"Seçim atmosferi ve faiz oranları müteahhitleri yordu”

Altın, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“İstanbul’daki projemiz, şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış halde. Montajları yapılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Tahminen en geç 10. ayın sonu gibi teslim etmiş olacağız. Kısmet olursa biten projemizden sonraki dönemde yeni projelerimize bakıyoruz ve onları da değerlendirmeye çalışacağız. Şu an 150 müşterimiz var kredi çekmek için bekleyen ama faiz oranlarından dolayı çoğuna çektiremiyoruz. Umut ediyoruz ki devletimiz inşaat sektörünün önünü açacak yeni fırsatlar doğurur diye bekliyoruz. Ülkemiz her şeye rağmen güçlüdür sonuna kadar devletimizin arkasındayız."