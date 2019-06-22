0553 313 94 23

Faiz oranlarının yüksek olması konut müşterisini düşündürüyor

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, son dönemlerde konut faizindeki oranların yüksek olduğunu, bundan dolayı ev almak isteyen müşterilerin karamsar kaldığını söyleyerek, “Konut kredisinin faiz oranlarının 1’in altına düşmesini istiyoruz” dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
Faiz oranlarının yüksek olması konut müşterisini düşündürüyor

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, son dönemlerde konut faizindeki oranların yüksek olduğunu, bundan dolayı ev almak isteyen müşterilerin karamsar kaldığını söyleyerek, “Konut kredisinin faiz oranlarının 1’in altına düşmesini istiyoruz” dedi.



Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, konut sektörünü değerlendirdiği konuşmasında, döviz kurlarındaki ani artışların vatandaşların üzerinde psikolojik bir etkisi olduğunu söyledi. Hükümetin Emlak Konut için çözüm yolları uyguladığını ama özel sektördeki inşaat firmaları için bir girişimi olmadığını söyleyen Altın, “Şu anda faiz oranları gerçekten yüksek. Devlet geçici çözümler bulmaya çalışıyor.Öncesinde Emlak Konut için bir çözüm bulmaya çalışmıştı ve arkasından diğer müteahhitler için bir şey yapmadı. Emlak konut biliyorsunuz ki devletin yüzde elli ortak olduğu bir girişimdir. Sonrasında yeniden enflasyona duyarlı kredi diye bir kredi sistemi çıkarıldı. Bunun da tam içeriği, bankacılara sorduğunuzda bize söylediği pek mantıklı bir kredi olmadığı. Bizim devletten ve hükümetten beklentimiz, faiz oranlarının en azından 1’in altına düşmesi yönünde. Çünkü inşaat sektörünü en çok etkileyen olaylardan biri faizlerin yüksek olması. Yeri geliyor gurbetçi vatandaşlarımız bile buradan ev alırken kredi çekiyor. Biz yurt dışındaki müşterilerimize bazı bankalardan çok kredi verdik ama faiz yüksek olduğu için müşteri aylık taksitini ödeyemiyor. Özelikle yurt içindeki müşterilerimiz ödeyemiyor. Böyle olunca da çok cazip gelmiyor ve bu durum inşaat sektörünü etkiliyor. Bizim şu an yüzde 60 gibi yabancı, yüzde 40 gibi de yerli müşterimiz var. Gurbetçi müşterimizin olması bize avantaj sağlıyor ama diğer şekilde yerli müşteriyle çalışan inşaat firmaları haliyle zorlanıyorlar. Şimdiye kadar faiz oranlarının düşmesiyle ilgili olumlu bir karar alınmadı. Temennimiz euro ve doların yükselmemesi, serbest bir piyasada rutin bir şekilde gitmesi.



“2019satışlarından büyük beklentimiz var”


Dövize bağlı olarak konut fiyatlarının arttığını ama buna rağmen satışta büyük beklentileri olduğunu söyleyen Altın, “Satışta bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Şu an için hazırlığımızı yaptık ve 380 daireyi teslim etmek için hazırlık aşamasındayız. Yılsonuna kadar bu daireleri teslim etmeye çalışacağız. Yine devam eden projelerimiz var. Yıldırım Beyazıt da projelerimiz devam ediyor. Şimdi devam eden 84 dairelik projemiz var. Arkasından yine 80 dairelik bir projemiz var. İnşallah, projelerimizi tamamlayıp müşterilerimize sunacağız. Biliyorsunuz ki, inşaat maliyetleri çok ciddi derecede arttı. Geçen sene 8’inci aydan sonra euro ve doların yükselmesine endeksli olarak, konut fiyatları da arttı. Fakat biz fazla zam yapamadık. Şu an da yüzde 30-40 gibi bir zam yapmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız satışları şu an da yerine koyamıyoruz ama ne yapalım diyerek zarar etmeden satmayı planlıyoruz. Şu an da yüzde 30-35’lik bir karla satmamız lazım ki, finans maliyetlerimizi karşılayalım.



"Seçim atmosferi ve faiz oranları müteahhitleri yordu”


Altın, konuşmasını şu şekilde tamamladı:


“İstanbul’daki projemiz, şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış halde. Montajları yapılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Tahminen en geç 10. ayın sonu gibi teslim etmiş olacağız. Kısmet olursa biten projemizden sonraki dönemde yeni projelerimize bakıyoruz ve onları da değerlendirmeye çalışacağız. Şu an 150 müşterimiz var kredi çekmek için bekleyen ama faiz oranlarından dolayı çoğuna çektiremiyoruz. Umut ediyoruz ki devletimiz inşaat sektörünün önünü açacak yeni fırsatlar doğurur diye bekliyoruz. Ülkemiz her şeye rağmen güçlüdür sonuna kadar devletimizin arkasındayız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şerifoğulları, afet bölgelerinde inceleme yaptı
    1. Başkan Şerifoğulları, afet..
    2. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    3. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    4. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    5. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    6. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    7. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    8. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    9. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    10. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    11. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    12. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    13. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    14. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    15. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    16. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    17. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    18. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    19. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    20. Melikgazi Belediye Başkanı..
    21. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    22. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    23. Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda..
    24. Antalya'da sahte içki operasyonu
    25. Beşiktaş'ın listesindeki Robben'den..
    26. Muhafazakar Kürt ile Milli Görüş’çü..
    27. Kayseri Engelli STK’ları Platformu..
    28. Kilis'te "saman" kavgası: 5 yaralı
    29. İran'dan uyarı: Düşman, ayakta..
    30. Faiz oranlarının yüksek olması konut..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!