Faiz olmasın herkes kazansın

SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, zirvede verdiği mesajda, arsa fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bunun da maliyetleri yükselttiğini belirterek, “Bir sanayici kârına şu an razıyız. Fazlasını istemiyoruz. Sanayicinin kârı yüzde 20’nin altındadır. Biz buna bile razıyız” dedi.

Sektörde sorunların nedenlerinin de ele alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, “Güneyde savaş var. Ankara’da bomba patlıyor. 13 ülkeyle kavga ediyorsunuz. Orada burada sorun. Çekin faizleri aşağıya satışlar tavan yapacaktır. Bu kadar basit. Gazetelere boy boy ilan veriyorlar, Amerika’da yüzde 3 faiz falan. Böyle bir ortam bizde olsa harikalar yaratırız ancak bizde öyle değil” diye konuştu.

Türkiye’de ucuz konut üretmek için girdilere bakmak gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: ‘’Arsa en büyük girdi. Dünyada böyle değil ancak. Türkiye’de arsa değerleri çok fazla. Böyle bir değer olamaz. Sektörün içindeki rekabet duygusu da bu fiyatları artırıyor. ‘Sosyal konutta şu kadar yaparsanız size şu kadar düşük fiyata veririm diyor’ dünyada bazı ülkeler. Bu da bir model. Arsa fiyatlarını düşüren başka modeller de var. Bir sanayici kârına şu an razıyız. Fazlasını istemiyoruz. Sanayici küçük bir kâr yapıyor. Sanayicinin kârı yüzde 20’nin altındadır. Biz buna bile razıyız”