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İşte faiz indirimi sonrası dolarda son durum!

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra 5.75'ten 5.68'e düşmüştü. ECB'nin 'parasal genişleme' açıklamasının ardından ise 5.66'ya geriledi. Dolar yeni güne de 5.6571 seviyesinden başladı. Bu arada dün 6.35'ten 6.22'ye gerileyen euro/TL de yeni güne 6.26'dan başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:30
İşte faiz indirimi sonrası dolarda son durum!

Dün piyasalar nefesini tuttu ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek faiz kararını bekledi. Saat 14.00'da kararın açıklanmasının hemen öncesinde 5.75 seviyesinde bulunan dolar/TL 325 baz puanlık faiz indiriminin duyurulmasıyla ani bir şekilde 5.68'e geriledi.

Merkez Bankası'nın kararının ardından saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı geldi. ECB politika faizini yüzde 0'da tutarken, mevduat faizini 10 baz puan indirdi ve yüzde -0.50'ye çekti. Ancak asıl piyasaları etkileyen ECB'nin yeni bir parasal genişleme dönemi başlatması oldu. ECB geçen aralık ayında son verdiği varlık alımlarına kasım itibarıyla 20 milyar euroluk bir alımla yeniden başlayacağını açıkladı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri güçlendi

Bu açıklama tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin güçlenmesine yol açtı. Zaten Merkez Bankası'nın kararının ardından düşüş eğiliminde olan dolar/TL ECB açıklamalarının ardından 5.66'ya geriledi. ECB açıklamaları doğal olarak euronun da zayıflamasına yol açtı. Euro/TL ilk olarak 6.35'ten 6.22'ye geriledi. Ancak sonra yükselişe geçti ve 6.25'te dengelendi.

Dolar yeni güne de dünkü kapanış seviyesine yakın bir şekilde 5.6571'den başladı. Euro/TL'nin açılışı seviyesi ise ise 6.2637 oldu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:30
  1. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
  2. PPK
  3. DOLAR
  4. dolar ne kadar

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