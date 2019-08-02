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"Faiz indirimi durgunluğa karşı panzehir olacak"

Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan:- "Kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesi, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi yaratacak"

02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
"Faiz indirimi durgunluğa karşı panzehir olacak"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesinin, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi yaratacağını belirtti.

Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, faiz indiriminin yapımı tamamlanan sıfır konutlarda uygulanmasının, markalı konut üreticilerinin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının devreye alınması yönünde çok büyük destek sağlayacağını kaydetti.

Bu girişimin etkisi ile iç piyasada satışların artıya geçeceğini dile getiren Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu indirimin fiyatlarda artış yönlü bir hareketlilik yaşanmadan önce yapılması, yatırımcılara çok önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde fiyat artışının yaşanacağını düşünürsek, içerisinde bulunduğumuz yaz ayları, konut satın almanın tam zamanı. Bu indirim hareketinin, özel bankaların da devreye girerek finans sektöründe yaygınlaştırılması, sektörde çok hızlı bir canlanma etkisi yaratabilir. Bankaları bu yönde harekete geçmeye davet ediyoruz. Kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesi, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi yaratacak."

Babacan, bu durumun sektörde kaldıraç etkisi oluşturacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde yatırımcılar, tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan, teslim aşamasında tapularının verildiği projelere yönelerek yatırımlarını garanti altına almak istiyor. Babacan Holding’in hemen teslim Babacan Premium ve Babacan Palace projeleri, bu yöndeki tüm beklentileri karşılıyor. Sektördeki bu canlanma hareketine sektör oyuncuları olarak destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Babacan Holding olarak artan inşaat maliyetlerine rağmen, fedakârlık yaparak fiyat artışı uygulamayıp, nakit alımlarda yüzde 15 indirim sunarak, sektördeki canlanma hareketine katkı sağlayacağız."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
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