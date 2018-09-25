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Faiz bir beladır...

Merkez Bankası ve bankalar yıllardan beri bir faiz yarışıdır tutturmuşlar gidiyorlar. Faizle araba alanlar, ev alanlar, kredi alanlar bir de normalmiş gibi sevinip duran insanlar. Bir gün bir Amerikalı, bir Japon bir de Türk, şehirlerarası bir vapur yolculuğunda bir masada buluşurlar. Bir cep telefonu gösterisi sunacaklar. Önce Amerikalı çıkarır cep telefonunu. Amerikalının cep telefonu sanki iskambil kâğıdı gibi incecik.

25 Eylül 2018 Salı 13:40
Faiz bir beladır...

 Güngör Büyükçınar  Okur Postası  Merkez Bankası ve bankalar yıllardan beri bir faiz yarışıdır tutturmuşlar gidiyorlar. Faizle araba alanlar, ev alanlar, kredi alanlar bir de normalmiş gibi sevinip duran insanlar. Bir gün bir Amerikalı, bir Japon bir de Türk, şehirlerarası bir vapur yolculuğunda bir masada buluşurlar. Bir cep telefonu gösterisi sunacaklar. Önce Amerikalı çıkarır cep telefonunu. Amerikalının cep telefonu sanki iskambil kâğıdı gibi incecik.

Sonra Japon çıkarır cep telefonunu, bir de ne görelim sanki canlı bir robot. Amerikalı Japon’un telefonunu görünce şaşırır. Ve hayretini gizleyemez. Türk ise kendisinden gayet emin, onların cep telefonu gösterilerini hiç hesaba almadan çıkarır kendi telefonunu. Ve bir banka şubesinden bir kredi talebinde bulunur. Yani faiz talebinde. Türk’ün faiz talebi 20 dakika içinde onay almıştır. Türk, Amerikalıya ve Japona cep telefonunu uzatarak bakın dinleyin işte teknoloji buna derler alaylı bir tavırla. Bir de gülümser tabi ki hüngür hüngür ağlanacak halimize.

Amerikalı ve Japon şaşırmıştır.  Tabi ki cep telefonuna değil. Cep telefonu zaten kendi imalat ve icatları. Amerikalı ve Japon hayretlerini gizleyemezler. Gayet sakin bir şekilde sorarlar. Siz Müslüman bir Türksünüz değil mi? Türk yine tebessümlü bir tavırla, tabi ki Müslümanım. Neden şaşırdınız ki. Amerikalı ve Japon “hayır biz elinizdeki telefona değil, sizin bir Müslüman olarak bir Müslüman ülkede faizin bu kadar hızlı bir şekilde işleyişine ve bir Müslüman bir ülkede faizin bu kadar yaygınlaşmasına şaşırdık.” Bir ara Türk’ün yüzü kıpkırmızı kesilir ve oradan ayrılır.

***

Faiz belasında yıkıldı yuvalar, söndü ocaklar

Durmadan yazılıyor şimdi üstümüze günahlar

Sanki set çekmiş önümüzde duruyor şeytanlar

Ağlayanlar, gülenler, iflas eden insanlar.

 

Tıklım tıklım dolmuş şimdi hastaneler

Faizler, faizciler, intihar eden, köprüden atlayanlar

Her gün çekiliyor tabancalar, bıçaklar

Sanki mezbahaneye dönmüş cadde, sokaklar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:40
  1. faiz belası
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