'Faiz belası devam ettikçe ülkemizde her şey tuz buz olacak!'

Düşünüyorum düşünüyorum da, nasıl olur nasıl olur da bir Müslüman ülkesi olarak yıllarca faizle birlikte hep beraber yaşar dururuz. Aldın faiz sattın faiz, köylü, kentli ev, araba dönüp dolaşıyoruz hep beraber bir faiz dolabı içinde.

İnançlı inançsız, Müslüman olan olmayan herkes çok iyi biliyor ki hiçbir ülke kalkınmamış bu faiz denen bela ile sanayilerde, teknolojilerde eğer çarklar dönmezse bir gün faiz düşer bir gün altın döviz yükselir. Böylece bir anda hiç yoktan ekonomiler girer bir karanlığın içine.

Milletvekilleri, idarecilerin, eğer hep boşa geçerse zamanları, hiç güven ortamı olmaz. Faiz belası devam ettikçe ülkemizde sonra bir bakmışsın her şey birden tuz buz olmuş. Fiyatlar, ekonomiler herkes birden gemisini kurtaran kaptan olur. İki kardeşin bir araya gelemediği ülkede böyle başlar kavgalar, böyle biter adalet.

Herkes bananeci olursa bir ülkede, insanlarımız, seçmenlerimiz hiç sormadan soruşturmadan bazıları kolayca milletvekilleri oluverirler. Ülkemizde eğer giymişlerse takım elbise bir de takmışsa kravat hemen seçer göndeririz biz onu. Ankara’ya yeter ki konuşsun atıp tutsun millete. Emekliye zam, memura zam. Dese ki ben, deniz getireceğim Ankara’ya, Konya’ya yine de seçer göndeririz biz onu TBMM’ye. İşte böyle başladı zincir marketler ülkemizde rahatça at oynatmaya, sonra pazarcılar, stokçular bazı esnaflar yüzünden yağmur gibi yağdı çeşit çeşit üstümüze zamlar. Her gün durmadan yükselirken fiyatlar, her yeri çayır çimen olan bu güzel ülkemizde pek çok seçtiğimiz milletvekilleri otururken koltuklarında. Eğer milletvekilleri, ekonomistler el ele verip çalışarak projeler, planlar üreterek bu aşırı fiyat yükselişlerini zaman içerisinde çok rahat önleyebilirlerdi. Örneğin ülkemizin içinde her branştan birçok girişimci şirketler, KOBİ’ler, sanayici işadamları ile birlikte devletin kuracağı faizsiz bankalarla öncelik marketçilik, inşaat, tarım, hayvancılık et süt peynir, entegre tesisleri ile köylüsüyle kentlisiyle faizsiz ortaklıklar ile sermayeleri birleştirip, faizsiz bir üretimin ve ticaretin ilk adımları da böylece atılmış olacaktı ülkemizde.

Eğer en azından 5 yıl önce milletvekilleri, ekonomistler bir plan ve bir proje ile el ele birlikte çalışmalar yapmış olsalardı şimdi enflasyon tek haneli faiz yok denecek kadar az döviz, altın ise yarı yarıdan daha düşük fiyatlarda olabilirdi ülkemizde. Böylece kendi kafalarına göre fiyatları durduk yerde yükselten bu zincir marketçiler de fiyatlarını yükseltmemiş olacaklardı. Çünkü faizsiz sermayeleri birleştirerek köylüsüyle kentlisiyle her türlü girişimcilerle, milletvekilleri ve ekonomistlerin çalışmalarıyla çok rahat, pek çok çeşit çeşit ürünleri faizsiz şekilde açılacak o marketlerin raflarına kadar kolayca getirebilirdik. Böylece devlet millet faizsiz ortaklığı ile birlikte zincir marketlerin de zincirleri kısa zamanda birer birer kırılarak yeni kurulacak faizsiz marketlerde bütün mamulleri böylece %50 daha ucuza satabilirdik. Tabii sadece marketler dışında, inşaat, tarım, hayvancılık, sanayi gibi her türlü üretilecek bütün ürünleri zamanla, bu faizsiz ortaklık sistemi ile birlikte bütün üretimleri çok rahat ülkemizde gerçekleştirebilirdik. Tabii biz her şeyi Tayyip Başkandan beklersek ülkemiz istenilen şekilde kalkınamayacağı gibi bütün fiyat yükselmeleriyle birlikte, döviz, altın, enflasyon maalesef yükselerek devam eder gider ülkemizde.