Faili meçhul cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM yaptı”

Türkiye’de yapılan faili meçhullerin JİTEM’in yaptığını söyleyen Baro Başkanı Elçi, bunun tersini düşünmenin mümkün olmadığını kaydetti. Elçi, Türkiye’de son gelişmelerin de ele verdiği kadarıyla hem geçmişte JİTEM’le uzun süre çalışan itirafçıların beyanları, faili meçhul şahısların yakınları, onlara kısmen tanık olan şahısların beyanlarına göre, Türkiye’de yaşanan faili meçhul olayların, cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM’in işlediğinin açık olduğunu söyledi. Elçi, Türkiye’nin aydınlık bir dönemi yakalayabilmesi için kesinlikle geçmişte JİTEM’in tüm faaliyetlerini açığa çıkartmak gerektiğini belirtti.