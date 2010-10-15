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Faili meçhul cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM yaptı”

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Türkiye’de yaşanan faili meçhul cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM’in yaptığını belirterek, JİTEM’in, karanlık dönemin sembolü haline geldiğini ifade etti

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Faili meçhul cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM yaptı”

Türkiye’de yapılan faili meçhullerin JİTEM’in yaptığını söyleyen Baro Başkanı Elçi, bunun tersini düşünmenin mümkün olmadığını kaydetti. Elçi, Türkiye’de son gelişmelerin de ele verdiği kadarıyla hem geçmişte JİTEM’le uzun süre çalışan itirafçıların beyanları, faili meçhul şahısların yakınları, onlara kısmen tanık olan şahısların beyanlarına göre, Türkiye’de yaşanan faili meçhul olayların, cinayetlerin yüzde 90’ını JİTEM’in işlediğinin açık olduğunu söyledi. Elçi, Türkiye’nin aydınlık bir dönemi yakalayabilmesi için kesinlikle geçmişte JİTEM’in tüm faaliyetlerini açığa çıkartmak gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:32
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