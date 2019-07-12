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Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları başladı

Denizli’de fahri trafik müfettiş sayısının yapılacak olan yeni alımlarla 733’e çıkacağı belirtildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:49
Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları başladı

Denizli’de fahri trafik müfettiş sayısının yapılacak olan yeni alımlarla 733’e çıkacağı belirtildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte 520 olan fahri trafik müfettiş sayısının, toplam 733’e çıkarılacağı kaydedildi. Kentte Karayolu Güvenlik Yüksek Kurulu toplantısında onaylanmak üzere yeni müracaatlar alınacağı ifade edildi. Müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek 21 Ekim 2019 Cuma gününe kadar Denizli Valiliği’ne müracaat edebilecekleri aktarıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:49
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