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Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik

Yönetmelik değişikliğiyle, jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek

09 Temmuz 2019 Salı 10:58
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin "müracaat edeceklerle" ilgili şartların belirlendiği bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni başvuru yaptıkları takdirde emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak görev yapanların yanı sıra jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olarak görev yapabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:58
  1. fahri trafik müfettişliği
  2. Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik
  3. Resmi Gazete

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