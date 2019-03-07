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Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışma yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, fahri trafik müfettişliği müracaatlarının değerlendirilmesi emniyet genel müdürünün teklifi ve içişleri bakanının onayına bırakıldı- Fahri trafik müfettişleri tutanaklarını elektronik ortamda da düzenleyebilecek, bunları elektronik sistem üzerinden trafik kuruluşlarına gönderebilecek- Müfettiş sayılarının belirlenmesinde, yönetmelikte sayılanlarla birlikte engelli müfettişler de binde 2'lik orana dahil edilmeyecek

07 Mart 2019 Perşembe 13:20
Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışma yönetmeliği değişti

ANKARA (AA) - Fahri trafik müfettişliği müracaatlarının değerlendirilmesi, emniyet genel müdürünün teklifi ve içişleri bakanının onayına bırakıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fahri trafik müfettişi olmak isteyenlerin müracaatlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve onay işlemleri, emniyet genel müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayına bırakıldı.

Fahri trafik müfettişleri, trafik kural ihlali tespit tutanaklarını bir hafta içinde en yakın trafik birimine elden teslim edebileceği gibi tutanakları elektronik ortamda da düzenleyip, elektronik sistem üzerinden trafik kuruluşlarına gönderebilecek.

Yeni yönetmelikle engellilerin müracaatları, "Bir ilde görev yapacak müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde 2'sinden fazla olamaz" hükmünün kapsamı dışında bırakılarak, "Engellilerin müracaatları bu orana dahil edilmez" hükmü eklendi.

Eski düzenlemede, fahri trafik müfettişi olmak isteyenlerin müracaatlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca, onay işlemleri ise 703 sayılı KHK ile kaldırılan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca yapılıyordu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:20
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  2. Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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