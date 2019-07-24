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Fahri trafik müfettişleri toplantısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fahri trafik müfettişlerine yönelik 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
Fahri trafik müfettişleri toplantısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fahri trafik müfettişlerine yönelik 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı.


Kahramanmaraş’ta fahri trafik müfettişlerine yönelik toplantıda, genel hususların yanı sıra müfettişlerle ilgili olarak hazırlanan mobil uygulama ve detaylarıyla ilgili eğitim verildiği öğrenildi. Fahri trafik müfettişleri yeni geliştirilen mobil uygulama sayesinde artık kural ihlali yapan sürücüleri trafik şubeye daha kısa süre içerisinde bildirecek ve işlemler hızlanacak.


Öte yandan, 2019 yılı içerisinde gönüllük esasına göre fahri trafik müfettişliği şartlarını taşıyan vatandaşlardan müracaatların alınmaya başlandığı son başvuru tarihinin 28 Ağustos 2019 olduğu bildirildi.


Vatandaşların başvurularını Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
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