  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Kılıçdaroğlu, partideki muhalif kanadı içeriden çökertiyor Değişimciler bölündü! Bir isim daha saf değiştirdi

Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

İsrail savaş uçaklarını böyle kaçırdı

AK Parti'nin MKYK üyeleri resmen belli oldu! İşte isim isim 75 kişilik liste...

İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu

O gelişme Türkiye’yi salladı! Ünlü sunucu Fulya Öztürk, o ilden aday oluyor! “Yüzde 60 oyu var” deyip duyurdu
Biyografi Fahrettin Yahşi kimdir?
Biyografi

Fahrettin Yahşi kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:52:00 - 2023-10-07 16:54:36
Fahrettin Yahşi kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Fahrettin Yahşi kimdir?

Ordu - 1965

1965 yi̇li̇nda ordu'nun fatsa i̇̇lçesi̇nde doğdu. Ankara üniversi̇tesi̇̇ si̇yasal bi̇lgilerfakültesi̇ i̇̇şletme bölümü'nden mezun oldu. Ayni̇ yil bankalar yemi̇nli̇ murakibiolarak i̇ş hayati̇na başladi̇. 1996-1998 yi̇llari arasinda egebank'ta genel müdüryardi̇mcisi olarak görev yapti̇. 1998 yilinda albaraka türk genel müdüryardimci̇li̇ği̇ görevine geti̇ri̇len yahşi̇, hazi̇ran 2005'ten bu yana genel müdürbaşyardi̇mciliği görevi̇ni̇̇ sürdürmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23