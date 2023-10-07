Fahrettin Yahşi kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Fahrettin Yahşi kimdir?
Ordu - 1965
1965 yi̇li̇nda ordu'nun fatsa i̇̇lçesi̇nde doğdu. Ankara üniversi̇tesi̇̇ si̇yasal bi̇lgilerfakültesi̇ i̇̇şletme bölümü'nden mezun oldu. Ayni̇ yil bankalar yemi̇nli̇ murakibiolarak i̇ş hayati̇na başladi̇. 1996-1998 yi̇llari arasinda egebank'ta genel müdüryardi̇mcisi olarak görev yapti̇. 1998 yilinda albaraka türk genel müdüryardimci̇li̇ği̇ görevine geti̇ri̇len yahşi̇, hazi̇ran 2005'ten bu yana genel müdürbaşyardi̇mciliği görevi̇ni̇̇ sürdürmektedir.