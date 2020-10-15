  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fahrettin Koca'nın konuşması sosyal medyaya damga vurdu
Korona Virüs

Fahrettin Koca'nın konuşması sosyal medyaya damga vurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısının 40 bini geçtiğini söyledi. Bakan Koca'nın o sayıyı açıklarken yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:28:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini söyleyen Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının da 107'ye ulaştığını açıkladı.

Duygusal konuşma rekor kırdı

Bakan Koca'nın o anları anlatırken yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada gündem oldu. Koca'nın sözleri sosyal medyada binlerce takipçili sayfalarda paylaşılarak rekorlar kırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan evlatları

Böyle vatan evlatları varken bu ülkeye birşey olmaz Allah’ın izniyle. Önemli olan bunu görebilmek, destek olmak ve ite köpeğe kanmamak. Maalesef bu konuda örnek çok, Makarios Ekrem’in İstanbul’u alması, hdpkk verilen 10% üzeri oy, orman yakan soysuzlara konuşamayan alçak sanatçılar, vb
  • Yanıtla
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar
Dünya

Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Kenya'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir caminin hoparlörden ezan okunmasına kısıtl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay