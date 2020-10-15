Fahrettin Koca'nın konuşması sosyal medyaya damga vurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısının 40 bini geçtiğini söyledi. Bakan Koca'nın o sayıyı açıklarken yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini söyleyen Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının da 107'ye ulaştığını açıkladı.
Duygusal konuşma rekor kırdı
Bakan Koca'nın o anları anlatırken yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada gündem oldu. Koca'nın sözleri sosyal medyada binlerce takipçili sayfalarda paylaşılarak rekorlar kırdı.