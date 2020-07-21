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Korona Virüs

Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs uyarısı: Bu işi onlara bırakmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele konusuna ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:25:00 -
Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs uyarısı: Bu işi onlara bırakmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusuna ilişkin Twitter hesabından yeni bir uyarıda bulunarak "Mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım." dedi.

Salgının hiçbir ayrım yapmadığını da belirten Koca, yaptığı paylaşımda, "COVID-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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