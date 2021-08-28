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Korona Virüs Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Bu 10 şehirden birindeyseniz...
Korona Virüs

Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Bu 10 şehirden birindeyseniz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaşarak "Bu 10 şehirden birindeyseniz öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 11:38:00 -
Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Bu 10 şehirden birindeyseniz...

Türkiye genelinde haftalık vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." açıklamasında bulundu.

Vaka sayısı en çok artan iller

Bakan Koca, "BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." paylaşımında bulundu.

 

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