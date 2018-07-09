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Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu iddia edildi. Fahrettin Koca kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu iddia edildi. Fahrettin Koca kimdir?

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı dlan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1197 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.

1997’de kurulan Medipol,hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır. TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:

Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter

Dr. Tuncay Aksoy

Özer Koca

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
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