Fahrettin Koca: Bu günlerde adımlarımızı ölçerek atalım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği mücadele ile dünyanın takdir ettiği hamlelere imza atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafeye yönelik uyarılarını yineleyerek riskin devam ettiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları yazdı:

“Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.”