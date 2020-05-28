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Korona Virüs

Fahrettin Koca: Bu günlerde adımlarımızı ölçerek atalım

Sosyal mesafe konusunda uyarılarını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu günlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:49:00 - 2020-05-28 12:57:27
Fahrettin Koca: Bu günlerde adımlarımızı ölçerek atalım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği mücadele ile dünyanın takdir ettiği hamlelere imza atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafeye yönelik uyarılarını yineleyerek riskin devam ettiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları yazdı:

Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.

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Yorumlar

kubilay.

A.K.P.Lİ DEĞİLİZ,AMA KABİNENİN TEK VE EN ÇOK ÇALIŞAN VE BİRİLERİNE LAYIK OLMAK İÇİN DEĞİL,HALKINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞAN,SN.BAKANI VE EKİBİNİ TEBRİK EDERİZ.
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kubilay.

A.K.P.Lİ DEĞİLİZ,AMA KABİNENİN TEK VE EN ÇOK ÇALIŞAN VE BİRİLERİNE LAYIK OLMAK İÇİN DEĞİL,HALKINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞAN,SN.BAKANI VE EKİBİNİ TEBRİK EDERİZ.
  • Yanıtla
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