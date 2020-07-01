Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu mücadelede iyimserlerin, küçük zorluklardan yılmayanların, başkalarının sağlığını kendi sağlığı gibi gözetip kollayan özverili insanların mücadelesidir. Emek verenleri, sağlık camiamız adına kutluyorum. Günün sonunda kazanacak olan iyiliktir.

Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görülmüyor.

Zaman kazanmak için kısıtlarla elde edilen sonuçlar mücadele üstünlüğü sağlamamıştır. Asıl olan hayatın içinde elde edilecek sonuçlardır. Başarının yeni kıstası budur.

Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir.

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı düşüncesi bilimsellikten uzaktır.

Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe, temizlik hem sağlığımızın hem hürriyetimizin koruyucusudur.

Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmişti

Vaka sayılarının arttığı 5 il

Son bir hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış var

En düşük vaka sayısı olan iller

Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın

En fazla vaka 25 - 45 arasında görülüyor.

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