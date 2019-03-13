Fahrettin Altun'dan eli kanlı Netanyahu'ya Erdoğan cevabı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadelerine Albert Einstein’ın “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” sözleriyle yanıt verdi.13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein’ın “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” sözleriyle yanıt verdi.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ocak 2019’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” sözlerine yer verdi.
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